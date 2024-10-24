Brent Petrol Fiyatı 75,32 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 75,32 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 75,32 dolara yükselirken, Orta Doğu'daki çatışmalar arz endişesi yaratıyor.

24.10.2024 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 74,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 75,32 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,44 dolardan alıcı buldu.

Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok bölgesinde sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün yayımladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi. Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi.

Bununla birlikte ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde artan petrol ithalatı, talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların artışını destekledi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıklaması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek, arz fazlası endişelerinin piyasada devam ettiği algısını güçlendirdi. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 75,32 Dolar - Son Dakika

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