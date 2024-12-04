Brent Petrol Fiyatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Artışta

Brent petrol varil fiyatı 73,70 dolara yükseldi, OPEC+ arz kesintileri ve Ortadoğu gerginliği etkili.

04.12.2024 10:49
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,70 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 73,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,21 artarak 73,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ve Lübnan arasında çatışmanın devam etmesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintilerini sürdüreceği beklentisi etkili oluyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail, ateşkes anlaşması sonrasında ihlallerini sürdürmesi sebebiyle iki ülke arasındaki anlaşmayı bozma aşamasına getirdi. NNA'nın haberine göre, İsrail 27 Kasım'dan bu yana Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasını 117 kez ihlal etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti. Smotrich, ayrıca ordunun "güvenliği sağlamak" için Gazze Şeridi'nde uzun süre kalacağını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail'in ateşkes ihlallerinin sonlandırılması ve sınır bölgelerinden çekilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu OPEC+ grubu yarın toplantı yapacak. Toplantıda alınacak kararda, grubun arz kesintilerini gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor. Küresel piyasada arz fazlası olacağı beklentisi son dönemde petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyordu. OPEC+ grubu fiyatları desteklemek için son toplantısında da gönüllü arz kesintilerini uzatma kararı almıştı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 232 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 60 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stoklarda artış olması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 75,02 doların direnç, 70,66 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Artışta - Son Dakika

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