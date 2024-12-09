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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki jeopolitik endişelerle 71,36 dolara çıktı.

09.12.2024 11:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,36 ???dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,67 artarak 71,36 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik endişelerin etkisiyle yükselişe geçti. Petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da siyasi belirsizliğin yarattığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışma, 8 Aralık'ta rejim karşıtı grupların başkentin kontrolünü ele geçirmesiyle son buldu. 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede Esed rejimi kontrolü kaybetti. Suriye'de 1963'te iktidara gelen Baas Partisi ve Esed ailesinin iktidarı, rejim karşıtı grupların pazar günü başkent Şam'a girmesiyle sona ermiş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin, Suriye halkına daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için tarihi fırsat sunduğunu belirtti. Aynı zamanda büyük risk ve belirsizliğin de bulunduğuna işaret eden Biden, ABD'nin ortaklarıyla birlikte hareket ederek Suriyelilerin fırsatı değerlendirmelerine ve riski bertaraf etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun kara birliklerinin hafta sonu dört cephede savaştığını ifade etmişti. Halevi, pazar günü yaptığı açıklamada, "Kara birliklerimiz terörizme karşı dört cephede savaşıyor, Yahuda ve Samara'da (işgal altındaki Batı Şeria), Gazze'de, Lübnan'da ve dün gece Suriye topraklarına asker konuşlandırdık." diye konuştu.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan, uzmanlar bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği besliyor. Ülkede ekonomik büyümenin petrol talebini de artırarak petrol fiyatlarının yükselişini desteklemesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde ABD Merkez Bankası'na (Fed) biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamıştı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,25 doların direnç, 70,52 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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