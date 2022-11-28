Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geldi

29.11.2022 00:12

Gece yarısından itibaren motorinin litresi 82 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 8 kuruşa, Ankara'da 23 lira 23 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 29 kuruşa düştü.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 kez değişen fiyatlar, bu gece bir kez daha değişti.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim gelmişti. 25 Kasım tarihinde ise benzine 45 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 82 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 8 kuruşa, Ankara'da 23 lira 23 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 29 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geldi - Son Dakika


Son Dakika
00:02 Uruguay'ı Bruno Fernandes yıktı! Portekiz üst tura yükseldi
23:34 Dünya Kupası'nda gol polemiği! Cristiano Ronaldo'ya mı yazılmalı?
23:28 Uzmanlar uyardı! Kadroya geçecek sözleşmeli personelin maaşı düşebilir
23:13 Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı
23:09 Tıp dünyası şaşkın! Meksika'da bir bebek kuyruklu doğdu
23:02 Köpeği boğmaya çalışan saldırgan yakalandı! Mahkemenin kararı tepki topladı
22:50 Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı
22:27 Türkiye'nin ayakta alkışladığı hakem! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndürdü
22:10 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu
19:15 Yargıtay'dan açıklama! Kiraya yüzde 25'ten fazla yapılan zam geri alınabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 00:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement