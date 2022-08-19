Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek - Son Dakika
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Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek

19.08.2022 16:59

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. Dün zam gelen motorine bu gece yarısı tekrar 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geliyor. Fiyat değişikliğinden sonra motorinin litresi 25 lirayı geçecek.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

FİYAT KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek - Son Dakika
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