BTSO'dan Körfez Ülkelerine İhracat Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO'dan Körfez Ülkelerine İhracat Toplantısı

BTSO\'dan Körfez Ülkelerine İhracat Toplantısı
01.08.2025 12:14
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BTSO, Körfez ülkeleri ticaret dinamiklerini ele alan ihracat bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Dış Ticaret Konseyi tarafından BTSO Akademi çatısı altında düzenlenen 'İhracat Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları' tüm hızıyla sürüyor. Birleşik Krallık ve ABD'nin ardından Körfez ülkeleri odağında gerçekleştirilen toplantıda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) yatırım projeleri, ticaret dinamikleri ve sektörler arası iş birliği potansiyeli ele alındı.

BTSO, dış ticaret vizyonunu güçlendiren stratejik projelerine bir yenisini daha ekleyerek iş dünyasına rehberlik etmeyi sürdürüyor. Dış Ticaret Konseyi tarafından BTSO Akademi kapsamında düzenlenen 'İhracat Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları' serisinin üçüncü programı Suudi Arabistan ve BAE odağında gerçekleştirildi. BTSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturuma Riyad Ticaret Müşavirleri Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu ile Dubai Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal çevrim içi olarak katıldı.

Sektörel İşbirlikleri İçin Kapsamlı Değerlendirme

Dış Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise BAE İstanbul Başkonsolosu Saeed R. Saqer AlMheiri ve Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü önemli bilgiler paylaştı. Oturumlarda, Suudi Arabistan'daki bütçe ve yatırım projeleri, Dubai'nin dış ticaret yapısı ve Körfez ülkelerindeki sektörel iş birliği potansiyelleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

"En Büyük Güç, Sürekli Öğrenme Becerisidir"

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün bilgiyi sermayeden ve hammaddeden daha değerli hale getirdiğini belirterek, "Böyle bir çağda kurumlarımız ve iş dünyamız için en büyük güç, sürekli öğrenme ve gelişme becerisidir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz BTSO Akademi, küresel ticaretin dönüşümünü üyelerimizle buluşturan önemli bir adres haline geldi. Bugüne kadar 700'ün üzerinde eğitim ve gelişim programıyla on binlerce üyemizi yeni teknolojilerle, güncel mevzuatlarla ve uluslararası ticaret fırsatlarıyla buluşturduk. İhracat ise bu programların en stratejik başlıklarından biri oldu. Çünkü üretimde ne kadar güçlü olursak olalım, dünya pazarlarında etkili olamadığımız sürece rekabet avantajımız eksik kalacaktır." dedi.

"Tarihi ve Kültürel Derinliği Ticarete Yansıtabiliriz"

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Körfez Bölgesi'nin iki stratejik pazarı olduğunun altını çizen Batmaz, "Körfez ülkeleriyle iş birliğimiz hızla büyüyor. İhracatı büyütmenin yolu ticarette güven inşa etmek, ilişkileri derinleştirmek ve birlikte değer üretmektir. Bu kapsamda Körfez ülkeleriyle aramızdaki tarihi ve kültürel derinliği ticarete de yansıtarak, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Körfez Ülkeleriyle Ticarette Yeni Hedefler

BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit da Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticari ilişkilerinde dikkat çekici bir büyüme yaşandığını belirtti. Bayizit, "2024 yılı itibarıyla ticaret hacmimiz 20 milyar doları geride bıraktı. Devlet liderlerimizin imzaladığı stratejik iş birliği anlaşmaları sayesinde önümüzdeki dönemde bu rakamın orta vadede 40 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin de ivme kazandığına değinen Bayizit, şunları dile getirdi: "Köklü ve kültürel bağlarımız, ekonomik alanda da güçlü bir sinerji oluşturuyor. Son dönemde 8 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, kısa vadede 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşacak bir potansiyele sahip. Bizler de ülkemizin en güçlü üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Bursa'nın ticaret pastasından çok daha yüksek bir pay almasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bursa'mızın İhracat Potansiyelini Geliştirmeyi Amaçlıyoruz"

BTSO Dış Ticaret Konsey Başkan Yardımcısı Emre Yıldız, iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi'nin, ihracatçı firmaların dış pazarlara daha hazırlıklı ve bilinçli adım atmasına katkı sunduğunu belirterek, "Ticaret müşavirlerimiz ve diplomatik temsilcilerimizin doğrudan katılımıyla üyelerimiz, sahadan gelen birinci elden bilgiye ulaşma imkanı buluyor. BTSO Dış Ticaret Konseyi olarak BTSO Akademi çatısı altında düzenlediğimiz 'İhracat Fırsatları' toplantılarımızla da Bursa'mızın ihracat potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve BAE pazarlarını yakından inceleme fırsatı bulduk. İhracat Fırsatları toplantılarımızla iş dünyamıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO'dan Körfez Ülkelerine İhracat Toplantısı - Son Dakika

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