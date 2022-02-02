Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar

Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne'de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.
Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti. Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, "Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30'u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor" dedi.
Kaynak: İHA
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