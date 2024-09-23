Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan satılacak.

23.09.2024 09:18
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 42 lira 75 kuruştan Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent Petrol, Otomobil, İstanbul, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nurrahman Kocak:
    İnsallah 100 tl olur arabam yok almayada gönlüm hiç yok. Sorsan malum camiaya ülke güllük gülistanlık 5 0 Yanıtla
  • Depeche:
    100 olsun 100 ben hep 50 liralık alıyorum yegeenim 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zam zam zam zam fakirin hiç sevmediği kelime 2 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yapın insanlara müstahak 2 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Benzin 100.000 olsun binen binmeyen belli olsun.Ferhat Eser yoruma geç kalma :))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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