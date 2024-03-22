Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 95 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 84 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.
ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ve yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle küresel piyasalar pozitif seyir izliyor. Güçlenen dolar, Asya'da risk iştahının güç kaybetmesine neden oluyor. ABD Merkez Bankası'nın para piyasalarındaki fiyatlamalara göre haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, dün İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek ulaşım hizmetlerini geliştirdiklerini ve otobüs filosunu genişlettiklerini açıkladı.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,1530 lira, satış fiyatı ise 32,1550 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,8580 lira, satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,8970 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8150 lira idi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu ve ihracatta büyük bir rol oynadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'de yaptığı açıklamada, yapamayacağınız şeyi söylememeniz gerektiğini ve söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip yapmanız gerektiğini belirtti. Ayrıca, geçen yıl ekonomimizin yüzde 4 buçuk büyüme kaydettiğini ve enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.
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