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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

29.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 08:08
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI OKKALI BİR ZAM DAHA GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor
YORUMLAR (7)
  • Serkan Basar: bu yılı emeklilere ve vatandaşa kazık yılı olarak ilan ediyorum :) Yanıtla 2 25
  • Beşiktaş 1903: Okadar zam var yine de malum parti oy alıyor. Ya bu millet üşüttü yada çıkarları var Yanıtla 3 24
  • Yusuf Gümüşsoy: Düz 50 yapın sizde rahatlayın bizde rahatlayalım en azından bir kere girer sonra alışırız !... Yanıtla 3 17
  • Serkan Basar: baba yeminlen bizi batırmaya and içmişler Yanıtla 2 16
  • Necati Kaya: Koyunlara az bile. Bu haberde troll yorumu varmi yok. Olsaydi zam yapiyor ama çalisiyor olurdu. Yanıtla 1 12
  • Suleyman özdemir: Ooooohhhh durmak yok yola devam.Sen filmi secimden sonra seyret Yanıtla 0 8
  • Murat Gunduz: Sabah sabah harika bi haber. Supersiniz. 100 lira olmalı litresi. Gecirin zamları alistik artık ne diyeyim. Yanıtla 0 1

İstanbul, Ankara, Zam, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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