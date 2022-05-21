Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi! - Son Dakika
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Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!

21.05.2022 00:22

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu hafta içinde iki kere zam yapılan benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimden sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa indi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti.

SON ZAMLARLA LİTRE FİYATI 24 LİRA SINIRINA DAYANMIŞTI

Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.

LİTRE FİYATI ANKARA'DA 22 LİRA 95 KURUŞA DÜŞTÜ

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
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Son Dakika Ekonomi Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi! - Son Dakika
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