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Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor - Son Dakika

Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor

09.11.2021 15:51
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor

Hepsiburada 'Efsane Kasım' kampanyası ile birlikte elektronikten mutfak eşyasına, çocuk ve bebek ürünlerinden kitaplara kadar bir çok ürün grubunda her evin ekonomisine uygun bir şekilde indirimler uyguluyor.

Hepsiburada 'Efsane Kasım' kampanyası ile birlikte elektronikten mutfak eşyasına, çocuk ve bebek ürünlerinden kitaplara kadar bir çok ürün grubunda her evin ekonomisine uygun bir şekilde indirimler uyguluyor.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet alışverişi platformlarından birisi olan Hepsiburada'nın her yıl uyguladığı 'Efsane Kasım' kampanyası, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Geniş ürün yelpazesinde bir çok ürün grubunda uygulanan indirimler, her evin ekonomisine uygun olarak tasarlanıyor. Bu ay ürünleri uygun fiyatlarla alan vatandaşlar, taksit ödemelerine ise 2 ay sonra başlayabiliyor. Aylık 250 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan Hepsiburada'nın yetkilileri, bu sayısının Kasım ayında çok daha fazla olacağını ön görüyor.

"Ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız"

Kampanya hakkında bilgi veren Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Her yıl, kasım ayında müşterilerimize sağlanan büyük indirim ve fırsatlarla piyasayı hareketlendiriyor. Kasım ayı tüm iş ortaklarımızın, KOBİ ve işletmelerin üretim ve satışlarını artırıyor. Efsane Kasım'ı 6 yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak Hepsiburada başlatmıştı. Türkiye'ye ismini kazandırdığımız 'Efsane Kasım' dönemi için de yine bu odakla müşterilerimize efsane kampanyalar, sürpriz fırsatlar, muazzam indirimler ve geniş ürün yelpazemizle online alışveriş deneyiminde fark oluşturacak şekilde hazırlandık ve bu hazırlığımızın karşılığında da ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Türkiye'de bir ilk olarak başlattığımız ve artık gelenekselleşen 'Efsane Kasım', müşterilerimiz kadar ekosistemimizdeki işletmeler için de işlerine sunduğu katkı dolayısıyla yılın en çok beklenen alışveriş dönemi oldu. Bu anlamda yaptığımız hazırlıkları bu dönemde oluşturduğumuz istihdam hacmine ve ekonomiye de katkı olarak görüyoruz" dedi.

"Kasım için kapasitemizi birkaç kat arttırarak hazırlandık"

Efsane Kasım'ın ilk gününde en çok satan ürünlerin başında süpermarket kategorisinde yer alan deterjan ve temizlik ürünleri geldiğini belirten Timirci, "Çamaşır ve bulaşık deterjanı, kağıt havlu gibi ürünlerin zirvede yer aldığı liste kişisel bakım kategorisindeki saç kurutma makineleri ve şampuanlar ile devam etti. Elektrikli mutfak aletleri kategorisinde yer alan çay makineleri ve ütüler de en çok satan ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca ikincisi 1 TL'lik özel ürünler ve 999 liralık robot süpürge müşterilerin büyük ilgisini çekti. Operasyon merkezlerimizde ciddi yoğunluklar yaşadık. Lojistik merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Yani hiçbir saat durmuyoruz. Kasım için kapasitemizi birkaç kat arttırarak hazırlandık. Gelen yoğun talepler de bu hazırlığımızın karşılığını gösteriyor açıkçası. Müşterilerimize ürünleri hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. Pazar günü alışveriş yapan müşterilerimizden bir çoğu ürünlerini dün teslim aldılar. Bu hızımızı da kampanyanın sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Bu düşük fiyatlarla ekonomilerine katkıda bulunmak istiyoruz"

Kampanya kapsamında uygulanan indirimlerden de bahseden Timirci, "Kitaplarda yüzde 70'e varan, bebek ürünlerinde ve oyuncaklarda yüzde 60'a, yapı market ürünlerinde yüzde 60'a, robot süpürgelerde yüzde 40'a ve beyaz eşyalarda yüzde 30'a varan indirimlerimiz mevcut. Bu yılki 'Efsane Kasım'da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok ürün grubunda indirimler, sıra dışı sürprizler ve avantajlar sunuyoruz. İlk olarak, müşterilerimizin bütçelerine, platformumuzdaki işletmelerin işlerine katkı sağlamak için, ekonomideki durumu göz önünde bulundurarak 'şimdi al ocakta öde' kampanyasını hayata geçirdik. Bu şekilde yaparak müşterilerimizin kasım ayı içerisinde en uyguna alışverişlerini yaparak bu düşük fiyatlarla ekonomilerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla beraber alışverişlerinin ödemelerine 2 ay sonra, ocak itibariyle başlıyorlar. Böylece taksit erteleme imkanı da sağlamış bulunuyoruz. 3 ana kampanyamızdan bir diğeri ise, Türkiye'nin gençlerine yönelik hazırlanan 'Efsane Gençlik' kampanyamız. Gençlere bütçe ve ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ve yüzde 70'lere varan indirimler sunduğumuz kampanyadan Hepsiburada'ya 'edu.tr' mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayan herkes faydalanabilecek. 'Efsane Kasım'ın diğer inanılmaz fırsatı 'Paylaş Kazan' ise, Hepsiburada'da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir 'kazanma şansı' verecek. Bu kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında 'Hepsipapel' kazanacaklar" şeklinde konuştu.

"Alışveriş kararınızı ertelemeyin"

Türkiye'deki online ticaretteki lider platformlardan birisi olduklarının altını çizen Timirci, "Normal zamanlarda aylık 250 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekorlar kırıyoruz. Bu kasım ayında çok daha yüksek rakamların oluşacağını görüyoruz. Pazar günü başladığımız kampanyamızda ciddi şekilde yoğunluğumuz var. Bu yoğunlukla beraber trafiğimizin de kat kat artacağını görüyoruz. Kampanyamız 11 Kasım'da bitiyor ama şu anda Hepsiburada'da kampanyalar Kasım ayı boyunca farklı günlerde devam edecek. Ama beğendiğiniz ürünleri uygun fiyata bulduğunuzda alışveriş kararınızı ertelemeden almanızı şiddetle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor
Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Hepsiburada, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu kampanya ekonomiyi hareketlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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