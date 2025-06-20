Bulgaristan Avroya Geçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçmesine destek verdi.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde açıklamalarda bulundu.

"Bugün maliye bakanlarının aldığı Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya katılımını destekleme kararını memnuniyetle karşılıyorum." diyen Dombrovskis, avroya geçişin Bulgaristan için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Dombrovskis, Bulgaristan'ın avroya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini, temmuz ayında da maliye bakanlarının nihai kararı alacaklarını anlattı.

Bu ay başında AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.