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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin' - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin seçim öncesinde yasalaşması gerektiğini belirterek, tüm kamu çalışanlarına bu düzenlemenin verilmesini ve seçim öncesinde bayram havası yaşanmasını istedi. Yazgan, düzenlemenin halen eksiklikler içerdiğini ve mücadelelerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, 3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşması için çaba gösterdiklerini ve seçim öncesinde bu düzenlemenin hayata geçmesinin önemli olduğunu vurguladı.

26.01.2024 - 11:10,
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin"

ANKARA - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Seçim öncesinde 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına verelim ve kamu çalışanları da seçim öncesinde bayram etsin" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazgan, birinci kademeye gelen memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak düzenlemenin seçimlerden önce yasalaşması gerektiğini dile getirdi.

Yapılan eylemler ve çalışmalar sonucunda 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunun dışına çıkarıldığını ifade eden Yazgan, kamuda yer alan denetmenler, uzmanlar, şube müdürleri gibi kadroların da 3600 ek gösterge düzenlemesine alındığını aktardı.

"Yüksekokul mezunu kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutulması hakkaniyetsiz bir yaklaşım"

Yazgan, düzenlemede halen eksiklerin olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim başından beri ifade ettiğimiz birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına bu 3600 ek göstergenin verilmesi gerekiyor. Bu 4 meslek grubu dediğimiz grupta 2 yıllık fakülte mezunları 3600 ek gösterge alırken, genel idari hizmetler sınıfında şef başta olmak üzere veri hazırlama işletmeni, memur kadroları yardım hizmetleri sınıfında yer alan birçok yüksekokul mezunu kamu çalışanının 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutulması hakkaniyetsiz bir yaklaşım. Bu konuyla ilgili mücadelemiz devam ediyor."

"Seçim öncesinde 3600 ek göstergeyi verelim ve kamu çalışanları bayram etsin"

7. Dönem Toplu Sözleşme'de de 3600 ek gösterge düzenlemesinin gündeme alındığını hatırlatan Yazgan, "3600 ek göstergenin kapsamının dışında kalan çok az bir grup kaldı. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de bunun verilmesini imza altına aldık ve bunun 2024 yılı içerisinde yasalaşması için bir süreç var. Biz de diyoruz ki seçim öncesinde 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına verelim ve kamu çalışanları da seçim öncesinde bayram etsin diyoruz" açıklamalarında bulundu.

"3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşması bizim beklentimiz ve talebimiz"

Yazgan, düzenlemenin 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce yürürlüğe girmesinin önemine dikkati çekerek, "Mesele seçimden önce gündeme alınması meselesi. Meclise seçim öncesinde gelecek olan torba yasaların olacağını biliyoruz. Bu yasaların bir tanesinin içerisine 3600 ek göstergenin de konularak hem toplu sözleşmede bizim imza atmış olduğumuz kararın yürürlüğe girmesi hem de Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün gerçekleşmesi anlamında seçim öncesinde olumlu bir yaklaşım olacaktır. Aynı zamanda 2024 yılının başında bu düzenlemenin hayata geçmesiyle kamu çalışanları açısından; bunların içerisinde emekliye ayrılacak olanlar da var, bundan kamu çalışanlarının bütçesine mali anlamda katkı sunması da söz konusu. Dolayısıyla bunun bir an önce yasalaşması bizim beklentimiz ve talebimiz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: \'Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Seçim öncesinde 3600 ek gösterge verilsin ve kamu çalışanları bayram etsin' - Son Dakika
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