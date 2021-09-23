Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarları 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek

"BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı", 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuarlar, ulusal ve uluslararası 150'den fazla firmayı bir araya getirecek.

Tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojilerin sergileneceği fuarlarda, gerçekleştirilecek "Fuar Arena" etkinliğinde, traktör şovları yapılacak.

Çeşitli yarışmaların da düzenleneceği fuarlara, Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan binin üzerinde yabancı iş insanının katılması bekleniyor.

Uluslararası iş birliklerine sahne olması beklenen fuarlar, 9 Ekim saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Çok sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojiler, her iki fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, fidan, tohum, çiçekçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri ve hayvan sağlığı ekipmanları fuarda sergilenen ürünler arasında başrol oynayacak."