Bursa Hızlı Tren Hattı 2026'da Hizmete Girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa Hızlı Tren Hattı 2026'da Hizmete Girecek

Bursa Hızlı Tren Hattı 2026\'da Hizmete Girecek
26.07.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Hattı'nın 2026'da hizmete açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " (Bursa Hızlı Tren Hattı) Öncelikle 2026'nın bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayretinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. 2026'nın ortalarında inşallah burayı bitirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Gar Binası'nda düzenlenen Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, kentte kara yollarında süren projeleri takip ettiklerini söyledi.

İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Çevre Yolu'nun artık yeterli olmadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki günlük trafik sayıları, 100 binleri geçmiş durumda. Kuzey Çevre Otoyolu için proje çalışmalarına başlamıştık. Bir aksilik olmazsa projesini önümüzdeki sene bu zamanlarda bitirmiş olacağız ve yapım sürecini başlatacağız. Transit trafiğin büyük bir bölümünü, özellikle İstanbul-İzmir istikametindeki trafiğin bir bölümünü ve Ankara'dan gelen trafiği de belli bir noktadan alarak halihazırdaki çevre yolunu, otoyol geçişini, daha çok iç trafiğin kullanılmasına imkan sağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Gar Binası'ndaki yetkililerden gerekli bilgileri aldıklarını dile getirerek, "Daha önce yaptığımız açıklama 2026'nın ilk çeyreğinde bulunduğumuz yere kadar yaklaşık 106 kilometrelik bölümün inşaat çalışmalarını bitirerek artık, test süreçleridir, elektromekanik sinyalizasyondur, bunlara başlamaktı. Geçtiğimiz süre içinde bu program çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öncelikle 2026'nın bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayretinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. 2026'nın ortalarında inşallah burayı bitirmiş olacağız. Koruma alanları, tüneller, vesaireler var. Onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmazsa 2028 yılı da orası için hedefimizdir." diye konuştu.

Emek- Şehir Hastanesi Hattı'nın 2026 sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor

Bursa'nın hafif raylı sistemle ilgili durumuna ilişkin gerekli tespitleri de yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Uludağ Üniversitesi Millet Depo Sahası Alanı'nda yaklaşık 1200 metrelik bir yer var ki burayı sonrasında projeye ilave etmiştik ve üniversite bağlantısıyla depo bağlantısını sağlanmış olduk. Devam eden Emek-Şehir Hastanesi arasındaki yaklaşık 5 bin metrelik bir hatta da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmaları da inşallah 2026 sonuna kadar bitirmeyi istiyoruz. Bu hafif raylı sistemin, metronun, yüksek hızlı tren gar istasyonuna kadar olan bölümü, yılın ilk yarısında, ortalarında bitirerek bu entegrasyonu sağlamış olacağız. Burada bir kara yolu bağlantısını da araçlarıyla gelip gidecek olan vatandaşlarımız için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile planladık. Yapım sürecine de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Görükle Mahallesi arasında yaklaşık 5,5 kilometrelik bağlantı projesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada biz, geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklığı ya da işbirliğiyle yapma konusunda mutabık kalmıştık. Şimdi burada biz, Büyükşehir Belediyesinden bu 5,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin yapılarak bize teslim edilmesini, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü protokolün gereği buydu. Zaten biz, bunun yapımını üstlenmiştik. Yapımla ilgili çalışmalarımızı planladık ama proje bitecek ki biz onlara başlayabilelim. Bursa Büyükşehir Belediyesinden beklentimiz, budur. Arkadaşlarımız kendileriyle görüşme halinde. Ne kadar hızlandırırsalar Bursa'ya bu hizmeti o kadar kısa zamanda da biz kavuşturmuş oluruz."

Kentte ulaşımın her noktasındaki çalışmaları yakından takip ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, projeleri belirttikleri tarihlerde bitirerek hizmete sunmayı hedeflediklerini anlattı.

Programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Hızlı Tren Hattı 2026'da Hizmete Girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Rusya’da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
Ukraynalı spiker Daria Bondar’dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler Ukraynalı spiker Daria Bondar'dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
Galatasaray’da küsler barıştı Yönetim çok sevindi Galatasaray'da küsler barıştı! Yönetim çok sevindi
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
HSBC’den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir

13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:05
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
17:13
Kenan Yıldız için dev teklif
Kenan Yıldız için dev teklif
17:03
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
16:55
14 yaşındaki Çağla’nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış
14 yaşındaki Çağla'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış
16:51
Restoran devi konkordato ilan etti Çalışanlar işsiz kaldı
Restoran devi konkordato ilan etti! Çalışanlar işsiz kaldı
16:44
Mustafa Kaplan’ın o sözleri şaşırttı: Bizim takımda kebap da var, menemende
Mustafa Kaplan'ın o sözleri şaşırttı: Bizim takımda kebap da var, menemende
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:27
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
16:26
HSBC’den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 15:12:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Hızlı Tren Hattı 2026'da Hizmete Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.