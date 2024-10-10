Bursa'nın İhracatı 12 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'nın İhracatı 12 Milyar Doları Geçti

Bursa, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin ihracatına 12.1 milyar dolar katkı sağladı.

10.10.2024 11:48
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Türkiye'nin otomotiv ve tekstildeki "sanayi üssü" Bursa'dan ocak-eylül döneminde ülke ihracatına 12 milyar 105 milyon 52 bin dolar katkı sağlandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 166 milyar 179 milyon 377 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 7,28'ini oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 11 milyar 915 milyon 468 bin dolardan 12 milyar 105 milyon 52 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün katkısı 5,2 milyar doları aştı

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısında otomotivin imzası var. Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatından 5 milyar 262 milyon 154 bin dolar gelir elde edildi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün temsilcileri 9 aylık süreçte 1 milyar 224 milyon 338 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler ise 962 milyon 28 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın 9 aylık ihracatına, makine ve aksamları sektörü 930 milyon 553 bin, çelik sektörü 808 milyon 63 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 631 milyon 352 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 565 milyon 20 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 448 milyon 784 bin, iklimlendirme sanayi ise 401 milyon 608 bin dolar katkıda bulundu.

Elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere 15 sektör ise kentin ihracatına toplam 871 milyon 148 bin dolar katkı verdi.

En büyük pazar Almanya

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında dış satım, Ocak- Eylül 2023'e göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 1 milyar 834 milyon 478 bin dolardan 1 milyar 819 milyon 867 bin dolara geriledi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 10 düşüşle 1 milyar 371 milyon 14 bin dolardan 1 milyar 221 milyon 652 bin dolara indi.

Geçen yılın aynı döneminde 865 milyon 948 bin dolarlık ürün satılan İtalya'ya ihracat da yüzde 1,2 artarak 876 milyon 660 bin dolar oldu. İtalya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İspanya 744 milyon 30 bin dolarla dördüncü, Birleşik Krallık da 629 milyon 280 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'nın İhracatı 12 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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