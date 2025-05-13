Bursa Ticaret Borsası Avrupa'da B2B Programlarına Katıldı

Bursa Ticaret Borsası "Gıda UR-GE" Projesi kapsamında Romanya ve Bulgaristan'da düzenlenen B2B programlarına katıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, 12 firma ve 18 temsilcinin yer aldığı heyet, iki ülkede alıcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Romanya Ticaret Baş Müşaviri Hasan Oktay Duygun, Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan ve Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Çağatay Başer'in de eşlik ettiği programlarda firma temsilcileri, alıcı firmalarla görüştü.

Zeytin ve zeytinyağından dondurulmuş gıdaya, sebze meyveden turşu çeşitlerine kadar geniş ürün gamı, iki ülkedeki profesyonel alıcılara tanıtıldı.

Etkinlikler sayesinde firmalar, Avrupa pazarına açılma yolunda somut adımlar atarak yeni ihracat bağlantıları kurdu.

Romanya programı kapsamında heyet, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı makamında ziyaret etti. Ayrıca Romanya Türk İş Adamları Derneği (TIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve özellikle gıda sektöründe Romanya pazarındaki potansiyel iş birlikleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda UR-GE Heyet Başkanı Emrah Silmez, Bursa ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği pazarı içinde stratejik geçiş noktalarına sahip iki ülke olduğunu aktaran Silmez, "Bursa Ticaret Borsası olarak sadece ülkemizde değil, yurt dışında da üyelerimize yeni ticaret alanları açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu doğrultuda firmalarımızın Avrupa pazarında daha görünür ve aktif olması adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Silmez, Gıda UR-GE Projesi'nin sunduğu imkanların firmalar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, üyelerimizi sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaştıracak kalıcı iş birlikleriyle buluşturmak. Bursa Ticaret Borsası olarak Dubai'de olduğu gibi şimdi de Avrupa pazarında üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu temaslar, firmalarımızın ihracat vizyonunu genişletmesi açısından çok değerli. Önümüzdeki süreçte hem Avrupa'da hem de farklı hedef ülkelerde benzer faaliyetleri artırarak, Bursa'nın gıda ihracatını çok daha güçlü ve kalıcı bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz."