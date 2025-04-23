Buse Bilim Koleji'nde 23 Nisan Coşkusu

Buse Bilim Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret ederek temsili olarak milletvekili koltuklarına oturdu.

Ziyaret sırasında öğrencilere Meclis'in tarihi değerleri anlatıldı. Öğrenciler, Meclis'in farklı bölümlerini gezerek Meclis toplantısını izlediler.

Buse Bilim Kolejinde gerçekleşen etkinlerde ise renkli kostümlerle sahneye çıkan çocuklar, İngilizce tiyatro oyunları, dünya kültürlerinden esinlenen sahne sunumları ve sportif gösteriler gerçekleştirdi.

Japonya'dan Brezilya'ya, Fransa'dan Güney Afrika'ya uzanan temsili sunumlarla, izleyen velilere ve davetlilere dünyanın çeşitliliği ve evrensel kardeşlik duygusunu hatırlatıldı.

Gösterilerin ilgi çeken bölümlerinden biri de jimnastik ve tekvando performansları oldu. Sahnede sergilenen hareketler, öğrencilerin disiplinini ve yeteneklerini gösterdi.