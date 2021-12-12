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Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı - Son Dakika

Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı

12.12.2021 11:09
Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı

Vodafone Business'ın Türkiye İş Bankası ile birlikte tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını planladığı Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk etapta kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonuyla 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

Vodafone Business'ın Türkiye İş Bankası ile birlikte tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını planladığı Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk etapta kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonuyla 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon TL ekonomik katkı sağlandı. Bu rakamın 23 milyon TL'si dijital tarım istasyonunun sağladığı anlık uyarılar ile ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının yarattığı maliyet azalışından, 34 milyon TL'si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili dijital tarım istasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının yarattığı rekolte artışından geldi.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business'ın, Türkiye İş Bankası ile Eylül 2019'dan bu yana yürüttüğü Dijital Tarım Projesi kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsul üreticilerine fayda sağlaması amacıyla kurulan Dijital Tarım İstasyonu sayısı 27'ye ulaştı. Tüm istasyonların kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı gerçekleştirildi. Bu rakamın 23 milyon TL'si dijital tarım istasyonunun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının yarattığı maliyet azalışından, 34 milyon TL'si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili dijital tarım istasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının yarattığı rekolte artışından geldi. Dijital Tarım ile elde edilen ekonomik katkı Bursa, İzmir, Mersin ve Afyon'daki domates, zeytin, kiraz, şeftali, erik, bağ, tarla bitkileri, çilek, limon ve patates ürünlerinden sağlandı.

Bursa'nın Karacabey ve Kemalpaşa ilçelerinde kurulu 3 Dijital Tarım İstasyonu'nda domates üretiminde 1.500 üreticiye hizmet verildi. İlaç azaltımından kaynaklanan ekonomik kazanç ve doğru zamanda ilaç kullanımıyla kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 11,4 milyon TL oldu. Bu rakamın 3 milyon TL'si maliyet azalışı, 8,4 milyon TL'si ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi. Yine Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu 5 Dijital Tarım İstasyonu'nda zeytin üretiminde 5 bin üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı ise 18,6 milyon TL oldu. Bu rakamın 6,3 milyon TL'sini maliyet azalışı, 12,3 milyon TL'si ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 Dijital Tarım İstasyonu'nda kiraz, şeftali, erik, bağ ve tarla bitkileri üretiminde 5 bin 700 üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 7,8 milyon TL olurken bu rakamın 800 bin TL'si maliyet azalışı, 7 milyon TL'si ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu'nda çilek ve limon üretiminde kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 8,3 milyon TL oldu. 8,3 milyon TL'lik toplam ekonomik katkının 4,8 milyon TL'si maliyet azalışı, 3,5 milyon TL'si ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

Afyon'un Sandıklı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde kurulu 6 Dijital Tarım İstasyonu'nda patates üretiminde 500 üreticiye hizmet verildi. Kurtarılan ürünün toplam ekonomik katkısı 11 milyon TL olurken bu rakamın 8 milyon TL'si maliyet azalışı, 3 milyon TL'si ise rekolte artışıyla birlikte gerçekleştirildi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dijital Tarım İstasyonlarının sağladığı ekonomik katkıyı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: "Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlıyor ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştiriyoruz. Türkiye İş Bankası ile hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk 6 ayda 15 Dijital Tarım İstasyonuyla birlikte toplam 20 milyon TL tasarruf elde edilmişti. İlk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa'daki zeytinliklere kurulu 5 istasyon, ilk altı ayda üreticiye 15 milyon TL tasarruf sağlarken Mersin/Silifke'de kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu'nun çilek üreticilerine ilk altı ayda sağladığı fayda 5 milyon TL olmuştu. Bugün kurduğumuz Dijital Tarım İstasyonlarının sayısı 27'ye ulaştı. 12 bin 700 üreticiye hizmet vererek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı sağladık. Rakamlar bizim için oldukça sevindirici. Tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz. Vodafone Business olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"TARIMI FİNANS VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN ÇÖZÜMLER"

Dijital Tarım Projesi ile teknolojiyi tarımla buluşturarak ülkemizde tarım arazilerinin verimini artırmaya ve tarımı sürdürülebilir kılmaya önem verdiklerini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, bu konuda her zaman üreticileri desteklediklerini ifade etti. Bursa, İzmir, Mersin ve Afyon'da kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu sayesinde elde edilen 57 milyon TL'lik katkının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Şimşek, üretim, finansman ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon ve dijitalleşmenin de tarımın gelişmesinde etkili olduğunu vurgulayarak tarımın bu alanlardan beslenerek kendine yeni yollar açtığını ifade etti. Şimşek, sözlerine şöyle devam etti; "Biz teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse etmeye devam ediyoruz. Dijital Tarım Projesi kapsamında kendi arazilerine Dijital Tarım İstasyonu kurmak isteyen firmalara uygun koşullarda 'Dijital Tarım Kredisi' sağlıyoruz. Çiftçilere özel olarak hizmete sunduğumuz 'Anında Tarım Kredisi' ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan dönüşüme destek oluyoruz. Güncel dijital teknolojileri içeren uygulamaları desteklemeyi ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

DİJİTAL TARIM İSTASYONU'NUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

Hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.


Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı
Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı

Türk Lirası, İş Bankası, Vodafone, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vodafone Business ile İş Bankası'ndan iş birliği: 'Dijital Tarım Projesi' ile 57 milyon TL'lik ekonomik katkı - Son Dakika
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