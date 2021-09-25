Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece'de bulunan tır garajında operasyon düzenledi.

60 BİNDEN FAZLA MACUN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2 milyon 500 bin lira değerinde 3 palet halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi.

BASKIN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.