Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu - Son Dakika

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu

Son Güncelleme: 07.09.2023 11:28

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık bir hafta önce akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtilen Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı.

İnşaat ve turizm gibi sektörlerde faaliyet yürüten Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki evinde ölü bulundu.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

OYUNCU BENNU GEREDE İLE EVLİ KALMIŞTI

Cem Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Bennu Gerede, Büyükhanlı'nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat."

İstanbul, Bebek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu - Son Dakika
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