Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel üreticileri desteklemek ve şehrin gastronomi alanında markalaşma sürecini hızlandırmak hedefiyle içerisinde coğrafi işaretli ürünlerden BAÇEM'in yüzde 100 doğal krem balına kadar Balıkesir'in tüm lezzetlerini tek çatıda buluşturan "Ondan Yerel Market"in açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; kurtuluşun, kuruluşun, tarihin, turizmin ve tarımın şehri Balıkesir'e yepyeni bir yüz kazandıracak Ondan Yerel Market'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BESOB Başkanı Fehmi Erdem, STK temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. "Raflarda sadece ürün yok. Kadın emeği, kooperatif dayanışması ve ortak üretim kültürü var" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ondan Yerel Market'te İvrindi kuzusundan Manyas kelle peynirine, Balya tereyağından Havran mandalinasına, Edremit zeytininden, Gömeç bamyasına kadar şehrin tüm lezzetlerinin yer alacağını belirtti. Ondan Yerel Market'te kooperatif ürünlerinin dışında satılmasında sakınca olmayan, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı "BAÇEM"in ürettiği ürünler de satışa sunulacak.

"Balıkesir, gastronomi şehridir"

Tarım şehri Balıkesir'in her ürünün yetiştiği, zeytinin ve peynirin en güzel çeşitlerinin üretildiği ender bir şehir olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İvrindi'mizin kuzusu, Manyas'ımızın kelle peyniri, Balya'mızın tereyağı, Havran'ımızın mandalinası, Edremit'imizin ve tüm Körfezimizin zeytini ve zeytinyağı, Gömeç'imizin bamyası, Sındırgı'mızın susamı. Doğamızın ve kültürümüzün bize sunduğu bu zenginliklerin yok olup, unutulup gitmesine izin vermemek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin katma değerini artıracak ve markalaşmasına katkı sunacak projeler hayata geçiriyoruz. Bunun en bilinen örneği Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında gerçekleştirdiğimiz alımlar ve katma değer çalışmalarıdır. Bizim amacımız Balıkesir'in peynirini, zeytinini, etini, sütünü, balını, kaymağını Türkiye'ye mal etmek, Türkiye ve hatta dünya çapında bir Balıkesir markası oluşturmaktır. Burası bir gastronomi şehridir ve bunun hakkını sonuna kadar vermeliyiz. Şu anda Balıkesir'imizde büyük bir gastronomi festivali hazırlıklarımızı neredeyse bitirdik. Merkezimizde bunu hayata geçireceğiz. Sonrasında yine Ayvalık'ımızda gastronomi festivalimiz var, diğer ilçelerimizde var. Balıkesir'imizde de bunu uluslararası bir noktaya taşıyıp ürünlerimizi bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak gibi bir hedefimiz var. Ondan Yerel Market'imiz gerçekten Balıkesir'in bir markası olma yolunda hızla ilerleyecektir" diye konuştu.

"Ondan Yerel Market, emeğin değer bulduğu bir yer olacak"

Ondan Yerel Market'in, Balıkesir markasının önemli bir parçası olacağını dile getiren Akın, "Biz, burada sadece bir market açmıyoruz, emeğin değer bulduğu, üreticinin görünür olduğu bir dayanışma alanı kuruyoruz. Amacımız, yalnızca üretimi artırmak değil, üreticimizin emeğinin gerçek karşılığını almasını sağlamak. Ondan Yerel Market'imizde Balıkesirli üreticilerimizin alın teriyle raflara yerleştirilen ürünlerimiz var. Burada; Balıkesir Merkez ve tüm ilçelerimizdeki kooperatiflerimizi bir çatıda buluşturduk. Üretici kooperatiflerimizden temin edilen taze, doğal ve katkısız gıdalar hemşehrilerimizle buluşacak. Bu raflarda sadece ürünler de yok. Bu raflarda kadın emeği, kooperatif dayanışması ve ortak üretim kültürü var" şeklinde konuştu.

Akın, krem balı tanıttı

Ondan Yerel Marketler de kooperatif ürünlerinin dışında satılmasında sakınca olmayan, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun coğrafi işaretli ürünlerin satışının da yapılacağı bilgisini veren Akın, "Marketlerimizde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı BAÇEM'imizin ürettiği ürünler de mevcuttur. BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Gönen'den doğal bal kullanarak ürettiği krem bal da raflarda yerini aldı. Doğal balın kontrollü kristalizasyon yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen, sürülebilir kıvama sahip özel bir bal olan krem balın üretim sürecinde herhangi bir katkı maddesi kullanılmazken; ürün tamamen yüzde 100 doğal bal niteliği taşıyor. Krem balı, Türkiye'de kurumsal olarak ürettik. Hem çocuklarımız için sağlıklı hem güvenli. Tamamen doğal. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu şehirde herkesin emeği değerlidir. Herkes bu hikayenin parçasıdır. Hep birlikte çalışarak Balıkesir'imizi Türkiye'nin marka şehirlerinden biri yapacağız. Burası İzmir'le İstanbul arasında sıkışıp kalan bir şehir olmayacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında memleketimizi en güzel biçimde tanıtmaya devam edeceğiz. Ondan Yerel Market'imiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR