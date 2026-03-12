Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı

Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı
12.03.2026 17:20  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel üreticileri desteklemek ve şehrin gastronomi alanında markalaşma sürecini hızlandırmak hedefiyle içerisinde coğrafi işaretli ürünlerden BAÇEM'in yüzde 100 doğal krem balına kadar Balıkesir'in tüm lezzetlerini tek çatıda buluşturan "Ondan...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel üreticileri desteklemek ve şehrin gastronomi alanında markalaşma sürecini hızlandırmak hedefiyle içerisinde coğrafi işaretli ürünlerden BAÇEM'in yüzde 100 doğal krem balına kadar Balıkesir'in tüm lezzetlerini tek çatıda buluşturan "Ondan Yerel Market"in açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; kurtuluşun, kuruluşun, tarihin, turizmin ve tarımın şehri Balıkesir'e yepyeni bir yüz kazandıracak Ondan Yerel Market'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BESOB Başkanı Fehmi Erdem, STK temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. "Raflarda sadece ürün yok. Kadın emeği, kooperatif dayanışması ve ortak üretim kültürü var" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ondan Yerel Market'te İvrindi kuzusundan Manyas kelle peynirine, Balya tereyağından Havran mandalinasına, Edremit zeytininden, Gömeç bamyasına kadar şehrin tüm lezzetlerinin yer alacağını belirtti. Ondan Yerel Market'te kooperatif ürünlerinin dışında satılmasında sakınca olmayan, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı "BAÇEM"in ürettiği ürünler de satışa sunulacak.

"Balıkesir, gastronomi şehridir"

Tarım şehri Balıkesir'in her ürünün yetiştiği, zeytinin ve peynirin en güzel çeşitlerinin üretildiği ender bir şehir olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İvrindi'mizin kuzusu, Manyas'ımızın kelle peyniri, Balya'mızın tereyağı, Havran'ımızın mandalinası, Edremit'imizin ve tüm Körfezimizin zeytini ve zeytinyağı, Gömeç'imizin bamyası, Sındırgı'mızın susamı. Doğamızın ve kültürümüzün bize sunduğu bu zenginliklerin yok olup, unutulup gitmesine izin vermemek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin katma değerini artıracak ve markalaşmasına katkı sunacak projeler hayata geçiriyoruz. Bunun en bilinen örneği Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında gerçekleştirdiğimiz alımlar ve katma değer çalışmalarıdır. Bizim amacımız Balıkesir'in peynirini, zeytinini, etini, sütünü, balını, kaymağını Türkiye'ye mal etmek, Türkiye ve hatta dünya çapında bir Balıkesir markası oluşturmaktır. Burası bir gastronomi şehridir ve bunun hakkını sonuna kadar vermeliyiz. Şu anda Balıkesir'imizde büyük bir gastronomi festivali hazırlıklarımızı neredeyse bitirdik. Merkezimizde bunu hayata geçireceğiz. Sonrasında yine Ayvalık'ımızda gastronomi festivalimiz var, diğer ilçelerimizde var. Balıkesir'imizde de bunu uluslararası bir noktaya taşıyıp ürünlerimizi bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak gibi bir hedefimiz var. Ondan Yerel Market'imiz gerçekten Balıkesir'in bir markası olma yolunda hızla ilerleyecektir" diye konuştu.

"Ondan Yerel Market, emeğin değer bulduğu bir yer olacak"

Ondan Yerel Market'in, Balıkesir markasının önemli bir parçası olacağını dile getiren Akın, "Biz, burada sadece bir market açmıyoruz, emeğin değer bulduğu, üreticinin görünür olduğu bir dayanışma alanı kuruyoruz. Amacımız, yalnızca üretimi artırmak değil, üreticimizin emeğinin gerçek karşılığını almasını sağlamak. Ondan Yerel Market'imizde Balıkesirli üreticilerimizin alın teriyle raflara yerleştirilen ürünlerimiz var. Burada; Balıkesir Merkez ve tüm ilçelerimizdeki kooperatiflerimizi bir çatıda buluşturduk. Üretici kooperatiflerimizden temin edilen taze, doğal ve katkısız gıdalar hemşehrilerimizle buluşacak. Bu raflarda sadece ürünler de yok. Bu raflarda kadın emeği, kooperatif dayanışması ve ortak üretim kültürü var" şeklinde konuştu.

Akın, krem balı tanıttı

Ondan Yerel Marketler de kooperatif ürünlerinin dışında satılmasında sakınca olmayan, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun coğrafi işaretli ürünlerin satışının da yapılacağı bilgisini veren Akın, "Marketlerimizde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı BAÇEM'imizin ürettiği ürünler de mevcuttur. BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Gönen'den doğal bal kullanarak ürettiği krem bal da raflarda yerini aldı. Doğal balın kontrollü kristalizasyon yöntemiyle işlenmesi sonucu elde edilen, sürülebilir kıvama sahip özel bir bal olan krem balın üretim sürecinde herhangi bir katkı maddesi kullanılmazken; ürün tamamen yüzde 100 doğal bal niteliği taşıyor. Krem balı, Türkiye'de kurumsal olarak ürettik. Hem çocuklarımız için sağlıklı hem güvenli. Tamamen doğal. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu şehirde herkesin emeği değerlidir. Herkes bu hikayenin parçasıdır. Hep birlikte çalışarak Balıkesir'imizi Türkiye'nin marka şehirlerinden biri yapacağız. Burası İzmir'le İstanbul arasında sıkışıp kalan bir şehir olmayacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında memleketimizi en güzel biçimde tanıtmaya devam edeceğiz. Ondan Yerel Market'imiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ahmet Akın, Balıkesir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:43
Kante’nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:32:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.