Bakan Bilgin: "3600 konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yaparak ayrıntısını paylaşacağız" - Son Dakika

Bakan Bilgin: "3600 konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yaparak ayrıntısını paylaşacağız"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'le de kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanma konusunda en kapsayıcı düzenleme yapacağımızı şimdi ifade etmek isterim. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium'da düzenlenen "36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri" açılış programına katıldı. Sosyo-ekonomik boyutu ile iş sağlığı ve güvenliğinin ele alındığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bilgin, iş yerlerinin ihmalleri konusunda sıfır toleranslarının, iş sağlığı konusundaki hedeflerinin ise sıfır can kaybı olduğunu söyledi.

"Bizdeki enflasyonun en önemli sebebi enerji fiyatlarındaki artış"

Pandeminin meydana getirdiği önemli ekonomik sorunların yansımalarının çok geçmeden Türkiye üzerinde de etkisini hissettirmeye başladığını anlatan Bakan Bilgin, bunun en büyük yansımasının enflasyon sorunu şeklinde tezahür ettiğini belirtti. Bilgin, Türkiye'de yaşanan enflasyonun en önemli sebebinin enerji fiyatlarındaki artış olduğunu hatırlatarak, "Tabii enflasyon birçok sebep olan bir olay. Fakat bizdeki enflasyonun en önemli sebebi enerji fiyatlarındaki dünyadaki enerji fiyatlarındaki artış olduğunu, bunun bize yansıması olduğunu biliyoruz. Takip edenler biliyordur. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 100'ün üzerinde. Doğalgaz ve petrol ithalatçısı bir ülke olarak enerji ithalatçısı bir ülke olarak bu sorunu fazlasıyla yaşıyoruz. Kamu olarak bunun sokağa yansımaması, vatandaşın gündelik tüketimine yansımaması konusunda ciddi tedbirler aldık ve bunları çeşitli bakanlıklarımız uygulamaya koyuyor, uygulanmaya devam ediyor. Bilhassa enerji maliyetlerinin hane halkına yansımaması konusunda kamunun sübvansiyonları var. Fakat bütün bunlara rağmen maliyeti oldukça yüksek ve bu bütün fiyatlara, bütün girdilere yansıyor çünkü üretimin de temel girdisi enerji. Bu tabii ciddi bir sorun" diye konuştu.

"Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemeler yapacağız"

Türkiye'nin nükleer enerji üretimi konusunda ciddi bir yatırım gerçekleştirdiğini not düşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, enflasyonu kontrol altına alacak politikaların uygulandığının altını çizerek, "Tabii enflasyonu kontrol altına alacak, enflasyon sorununu aşacak çeşitli iktisat politikaları uygulanıyor. Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi, kamu personelini ve emeklilerimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Elbette enflasyon kontrol altına alınması için uygulanan politikalar belli bir müddet içerisinde bunu kontrol altına alacak, enflasyonda düşüşü sağlayacak. Bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilmiş, çıkacak gelişmelere bağlı olacak. Bütün bunlara bağlı olarak biz de çalışanlarımıza dönük koruyucu politikaları uygulamaya sokmak durumundayız. Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı değerlendirmede bundan bahsetti. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu zaten bir ilke olarak önümüzde duruyor. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesini yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emekçilerimizi, kamu personelini ve özellikle de emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"3600 ek gösterge konusunda en kapsamlı düzenleme yaparak ayrıntısını paylaşacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili şu sözleri sarf etti:

"Son bir toplantı yapacağız Memur-Sen ile. Onun da sonuna geldik. O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu da bitirmiş olacağız. O da hepinizin bildiği gibi 3600 meselesi. 3600'le de kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanma konusunda en kapsayıcı düzenleme yapacağımızı şimdi ifade etmek isterim. Ayrıntısını o gün paylaşacağız. Sözleşmeli personelin sorunu. Tayin, eş durumundan kaynaklı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri, statüsü ile ilgili sorunları. Bunları da 3600'den sonra programımızda o da var. Onu da öncelikli olarak ele aldık, onu da çözeceğiz."

"Türkiye, karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu, ancak Türkiye'nin artık dünyanın her tarafına üretim yaparak gücünü gösterecek bir halde bulunduğunu hatırlatarak, "Her konuda çalışmamız hazır, zamanlamaya bağlı olarak bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Pratiğe aktaracağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Bunların arkasında Türkiye'nin üretim gücü var. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da sosyal politikalarla emekçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir ama Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin" dedi.

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri'nin açılış programında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuşma gerçekleştirdi.

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri, ATO Congresium'da yarın da devam edecek.