CBME Türkiye Fuarı Başladı

Ekonomi

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve 1000'den fazla markanın katıldığı Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı (CBME Türkiye) başladı.

CBME Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir sektöründe Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) en önemli tedarik adresi olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bu yıl 1000'den fazla markanın katıldığı ve 120'nin üzerinde ülkeden on binlerce ziyaretçinin ağırlanacağı fuar, anne, bebek ve çocuk ürünleri endüstrisinin en yeni ve trend tasarımlarına ev sahipliği yapıyor.

CBME Türkiye 2024'te "bebek çocuk taşıma ve güvenlik araç gereçleri", "bebek bakımı ve beslenmesi", "yeni doğan ve bebek giyim", "çocuk ve genç giyim", "abiye giyim", "pijama, çorap, çamaşır ve aksesuar" ile "mobilya ve ev tekstili ürünleri" kategorilerinde binlerce ürün bir arada sergileniyor.

Bebek bakımı ve beslenmesine yönelik inovatif yeniliklerin de dikkati çektiği fuar, genişleyen seminer programıyla da öne çıkıyor.

Kadın girişimcileri desteklemek adına bu yıl hayata geçirilen Women in Charge projesi kapsamında, sektördeki kadınların sesi olmak adına, fuarda özel bir alan oluşturuldu. Bu alanın fuar süresince hem katılımcı olarak yer alan kadın girişimciler hem de kadın ziyaretçiler arasında yeni işbirliklerine zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Üreticilere ihracatın ve dijital pazarlamanın ince noktaları paylaşılacak

CBME Türkiye 2024'ün konferans programı kapsamında fuarın ilk günü anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründe Afrika kıtasına ihracat fırsatları semineri gerçekleştirildi. Gün içerisinde Türk üreticilere Uzak Doğu pazarındaki ticaret fırsatları da anlatıldı.

Yarın gerçekleştirilecek ve sektör profesyonellerine ilham olan WGSN Trend Seminerleri'nde uzmanlar, 2025 bebek ve çocuk giyimini etkileyen makro faktörler ile renk, desen, kumaş, giyim ve aksesuar ürünleri hakkında ipuçlarını paylaşacak.

13 Aralık'ta fuar kapsamında düzenlenen "e-Ticaret & e- İhracat Günü"nde ise alanının uzman isimleri, anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründeki firma temsilcilerine dijital pazarlama ve çevrim içi satışın püf noktalarını anlatacak. Fuar, 14 Aralık'ta sona erecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Fuar Direktörü Hatice Dinçer, etkinliğe bu yıl pek çok yeni firmanın katıldığını belirterek, "Bu firmalar, dünyanın farklı coğrafyalarından önemli satın almacılar ile bir araya gelme fırsatını ilk kez CBME Türkiye'de bulacak ve önemli ticari kazanımlar elde edecek." ifadelerini kullandı.