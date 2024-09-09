CECONOMY Üçüncü Çeyrek Başarılarını Açıkladı

Ekonomi

MediaMarktSaturn'ün bağlı olduğu CECONOMY AG, 2023/24 mali yılına ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. CECONOMY Grup, satışlarını ve karlılığını artırırken müşteri memnuniyeti rekor seviyeye ulaştı. Türkiye üçüncü çeyrekte güçlü satış performansı gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa'nın önde gelen tüketici elektroniği şirketlerinden CECONOMY AG, 2023/24 mali yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde 4.5 milyar euro olan satışlarını yüzde 6,6 artırarak 4.9 milyar euroya yükseltti. Mali yılın ilk 9 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı döneminde 16.9 milyar euro olan satışlar yüzde 5,2 artarak 17,1 milyar euroya yükseldi. Yılın ilk 9 ayında düzeltilmiş FVÖK bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 milyon euro artarak 202 milyon euroya yükseldi.

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren CECONOMY CEO'su Dr. Karsten Wildberger, şunları söyledi: "Önemli bir satış büyümesi ve artan karlılıkla güçlü bir üçüncü çeyrek geçirdik. Büyüme stratejimiz meyvelerini veriyor ve Hizmetler & Çözümler, Pazaryeri, Perakende Medya ve Özel Marka gibi büyüme alanlarımızda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında özellikle televizyonlara olan yüksek talep sayesinde satışlarımızı daha da artırdık. Müşteri memnuniyetinde de yeni bir zirveye ulaştık. Aynı zamanda çok kanallı platformumuzu genişletiyoruz: İsviçre'de 20 Melectronics mağazasının satın alınmasıyla mağaza varlığımızı artırırken, İtalya'da gıda perakendecisi Bennett ile mağaza ortaklığımızı büyütüyoruz. Tüm bunlar, çalışanlarımızın bağlılığı olmadan mümkün olmazdı."

11 ülkeden 10'unda pazar payı artışı gerçekleşti

Yapılan açıklamaya göre şirket, üçüncü çeyrekte Almanya da dahil olmak üzere 11 ülkeden 10'unda pazar payı artışı kaydetti. Türkiye, İspanya, Benelüks ülkeleri, Avusturya ve Macaristan'da önemli satış artışları elde edilirken karlılığın en çok iyileştiği ülkeler ise İspanya, Benelüks ülkeleri ve en büyük tek pazar olan Almanya oldu.

İsviçre'de Migros'tan 20 Melectronics mağazasını devralıyor

Önümüzdeki dönemde grup, Migros'tan 20 Melectronics mağazasını devralacak ve İsviçre'deki varlığını artıracak. Satın alma işleminin başarıyla tamamlanması için tabi olduğu rekabet makamlarının onayının 2024 yılı sonuna doğru verilmesi bekleniyor. Şirket ayrıca Almanya pazarında kompakt smart mağaza formatını genişletmek için seçilmiş Gravis mağazalarının entegrasyonuna hazırlanıyor.

E-ticaret üçüncü çeyrekte ciddi büyüme kaydetti

Üçüncü çeyrekte tüm bölgelerde büyüyen şirket ve MediaMarktSaturn'ün e-ticaret kategorisi yüzde 9,7'lik bir artışla 1 milyar euro satış kaydetti. 2023/24'ün ilk dokuz ayında ise grubun e-ticaret payı yüzde 23,1'den yüzde 24,2'ye yükseldi.

Hizmet yelpazesi genişliyor

Şirket için büyümenin önemli bir itici gücü haline gelen Hizmetler & Çözümler segmenti, üçüncü çeyrekte yüzde 18,1 artış göstererek 301 milyon eurodan 348 milyon euroya ulaştı. Şirket, müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletmek için de sürekli olarak çalışıyor. Örneğin, Uber ile yapılan iş birliği çerçevesinde sunulan 90 dakikada doğrudan teslimat hizmeti, büyük şehirlerdeki müşteriler tarafından büyük beğeni topladı.

MediaMarktSaturn'ün ürün yelpazesinin bir parçası olan Pazaryeri hizmeti de olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şirket, üçüncü çeyrekte Pazaryeri satışlarını (brüt mal değeri bazında) iki kattan fazla artırdı. Haziran sonu itibarıyla, toplamda 1,6 milyondan fazla ürüne sahip yaklaşık 1.470 satıcı platformda yer aldı. MediaMarktSaturn, Mayıs 2024'ten bu yana Tübingen'de, Pazaryeri satıcılarının yenilenmiş cihazlarını ilk kez çevrimiçi dünyadan fiziksel satış alanına taşıyan bir pop-up mağazanın pilot uygulamasını hayata geçiriyor.

MediaMarkt'ın kendi markalarında güçlü büyüme

Şirket, kendi markaları tarafında da güçlü bir büyüme kaydetti. Üçüncü çeyrekte, özellikle satış hacmindeki artışa bağlı olarak kendi markalarının satışları yüzde 22 oranında yükseldi.

Müşteri memnuniyeti rekor seviye yakaladı

Şirket ve MediaMarktSaturn, müşteri deneyimi ve memnuniyetini (NPS = Net Tavsiye Skoru ile ölçülür) sürekli olarak iyileştirmeye odaklanıyor. Üçüncü çeyrekte NPS, bir önceki yıla göre 6 puan artarak 61 puana ulaştı.

Sağlam finansman yapısı 2029 yılına kadar sürecek

Temmuz ayı başında sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilinin sermaye piyasasında başarılı bir şekilde arz edilmesiyle, şirket uzun vadeli finansman yapısını güvence altına aldı. 2023/24'ün üçüncü çeyreğinde, serbest nakit akışı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 100 milyon euro arttı. CECONOMY ve MediaMarktSaturn CFO'su Dr. Kai-Ulrich Deissner, konuyla ilgili şunları söyledi: "Üst üste altıncı çeyrekte de satışlarımızı ve gelirlerimizi artırdık. Dikkatli likidite yönetimi ve titiz maliyet kontrolü sayesinde finansal istikrarımızı güçlendirdik. Sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilimizin sermaye piyasasında başarılı bir şekilde ihraç edilmesi, gelecekte birinci sınıf finansman sağlıyor ve yatırımcıların çabalarımıza olan güvenini yansıtıyor. Odaklanmış bir şekilde ve güvenle stratejik hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz."

Satışlarda ılımlı bir artış bekleniyor

Şirket, 2023/24 mali yılının tamamı için görünümünü hafifçe yukarı yönlü revize etti. Şirket, halihazırda kur ve portföy etkilerine göre düzeltilmiş toplam satışlarda ılımlı bir artış ve 290 milyon euro ile 310 milyon euro arasında düzeltilmiş bir FVÖK bekliyor. Özellikle Batı ve Güney Avrupa ile Doğu Avrupa segmentlerinin satış büyümesine katkıda bulunması öngörülüyor. Düzeltilmiş FVÖK'teki iyileşmenin ise öncelikle Batı ve Güney Avrupa segmentinden kaynaklanması bekleniyor. Dr. Karsten Wildberger konuyla ilgili: "Geçtiğimiz dokuz ayda elde ettiğimiz etkileyici performansın ışığında, yılın geri kalanına da güvenle bakıyorum. Sloganımıza sadık kalıyoruz: eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Bu şekilde, Deneyim Şampiyonu olma hedefimize doğru istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Şirketin üçüncü çeyrek rakamları şöyle açıklandı:

Satışlar dokuz aylık dönemde yüzde 5,2 artarak 16,9 milyar eurodan 17,1 milyar euroya ulaştı.

Düzeltilmiş FVÖK dokuz aylık bazda 53 milyon euro artarak 149 milyon eurodan 202 milyon euroya ulaştı.

Hizmetler ve Çözümler satışları üçüncü çeyrekte yüzde 18,1 arttı.

Pazaryeri satışları (GMV) üçüncü çeyrekte iki kattan fazla arttı.

Kendi markalarının satışları üçüncü çeyrekte yüzde 22 arttı.

E-ticaretten elde edilen satışlar üçüncü çeyrekte yüzde 10'a yakın arttı.

Müşteri memnuniyeti üçüncü çeyrekte yeni bir zirveye ulaştı.

Serbest nakit akışı üçüncü çeyrekte yaklaşık 100 milyon euro arttı.

2023/24 için görünüm yukarı yönlü hafif düzeltildi. - İSTANBUL