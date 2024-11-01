Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi

Devlete vergi borcu olanlar "vergi yüzsüzleri" adı altında kamuoyuna açıklandı. Listede bir dönem Genç Parti ile siyaset de yapan işadamı Cengiz Uzan'ın 907 milyon 519 bin 838 lira 76 kuruş vergi borcunun olduğu ortaya çıktı.

01.11.2024 15:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel olmak üzere 36 bin 806 mükellef bulunan listede, İstanbul Ataşehir Rıhtım vergi dairesine kayıtlı Cem Cengiz Uzan 39. sırada yer aldı.

Uzan'ın, esas faaliyet konusu olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı işinde olduğu ve bu işten dolayı 907 milyon 519 bin 838 lira 76 kuruş vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Cengiz Uzan (d. 26 Aralık 1960, Adapazarı), Türk iş adamı, siyasetçi ve Genç Parti (GP) genel başkanı.

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş adamı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk Türk dizileri (Dizi TV) televizyon kanalları; ilk özel (Süper FM), ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), ilk yabancı müzik yayını yapan (Metro FM) ve ilk slow müzik yayını yapan (Joy FM) radyo istasyonları ile ilk sayısal yayın platformunu (Star Digital) kurarak önemli işler başarmıştır. Mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetleri Türkiye'de ilk olarak hizmete sokmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok traj gören gazete konumuna geldi. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik'te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003'te iptal edildi, 3 Temmuz 2003'te de İmar Bankası ve Adabank'a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu. Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. Fransa'da siyasi sürgünde olan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Genç Parti Genel Başkanı olarak siyasete devam etmektedir.

Üç kez evlenen Cem Uzan ilk evliliğini Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'le yapmış olup bu evlilikten Sinan Kemal ve Dilara Gizem adlarında 2 çocuğu vardır. İkinci evliliğini ise Renç Koçibey'in kızı Alara Zeynep Koçibey'le yapmış, bu evliğinden de Emre Renç ve Yasemin Paris isminde 2 çocuğu daha olmuştur.Ardından üçüncü evliliğini ise 28 Kasım'da takı tasarımcısı sevgilisi Fanny Blanchelande ile yapmıştır.

Galatasaray taraftarı olan Uzan, Galatasaray Başkanlığına aday olacağını açıklamıştır.


Gelir İdaresi Başkanlığı, Cem Uzan, Ekonomi, Siyaset, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • şakir:
    adamları kattırılyonluk mallarına el koydunuz 900 mılyonluk vergı yuzsuzu dıye yayınlamayın 10 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    BIRAKIN ADAMIN YAKASINI, GELİN BEN VERECEĞİM.. 5 6 Yanıtla
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