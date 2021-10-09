Üye Girişi
Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü - Son Dakika

Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü

09.10.2021 11:53

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kayseri'de, yüksek rekolte ve fiyatlar bu yıl üreticiye adeta çifte mutluluk yaşattı. 22 liradan sezona başlayan kabak çekirdeğinin 27 liralara kadar çıkması bekleniyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve tüflü toprak yapısı dolayısıyla aromatik bir lezzete sahip kabak çekirdeği, kalitesiyle piyasada aranır hale geldi. Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, Türkiye'nin çerezlik çekirdek ihtiyacının yüzde 35'ini Kayseri'nin karşıladığını, kentteki üretimin yüzde 65'inin de Tomarza'da gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

"FİYAT 22 LİRADAN BAŞLADI AMA 27 LİRAYA KADAR ÇIKAR"

Bu yıl ürün veriminden memnun olduklarını belirten Öztaş, "Geçen seneki hava şartlarından dolayı kaybettiğimiz ürün kalitesini bu yıl yakaladık. Bu sene 20-22 bin ton bandını aşmış durumdayız, hasat tamamen olmadığı halde. Bu da çiftçilerimizin biraz daha rahat nefes almasını sağladı. Bu sene yine fiyat olarak kilogramı 22 liradan başladı ama 26-27 liraya kadar çıkar. Tabii 30 lira bandını yakalar mıyız bunu da piyasanın talebi gösterecek. Çekirdeğimiz birinci sınıf. Bölgemizde zaman zaman sulu tarımda çerçeveli ekime başlandı ama genelde biz bölgenin coğrafi yapısından dolayı kıraç ekiyoruz. Arazinin engebeli oluşu da sulamaya pek elverişli değil ama kumlu ve bimsli toprak yapısından dolayı çekirdek daha iyi besleniyor. Bunlar çekirdeğe aromatik lezzet veriyor. Çiftçinin bu yıl hem rekolte hem de fiyat olarak memnun olması gerekiyor. Geçen sene bölge olarak 12-13 bin ton rekolte, yüzde 65 ürün kaybımız vardı. Şu anda kalite ve ürün artışı olarak yüzde 90'lardayız." dedi.

Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

"TÜRKİYE'DE BİR NUMARAYIZ"

Kabak çekirdeğini doğal olarak kuruttuklarını anlatan Öztaş, ürünün tamamen kuruması gerektiğini yoksa raf ömrünün kısalacağını dile getirdi. Öztaş, çekirdeği piyasaya tüccarlar aracılığıyla sunduklarını ifade ederek, "Kalite olarak, lezzet olarak, her yönüyle kabak çekirdeğinde Türkiye'de bir numarayız. Bizim çekirdeğimiz çok kaliteli olduğu için talep de çok. Türkiye'nin her bölgesine Tomarza kabak çekirdeği ulaşıyor. Bunu da tüccarlarımız yapıyor. Kabak çekirdeğimiz Orta Doğu'ya hatta Güney Amerika'ya kadar gidiyor. Markalaşma yolunda da ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi
Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü

Erciyes, Tomarza, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • serdal şimşek: Üreticinin yüzü hiç bir zaman gülmez kardeşim. 22 TL. diyor, 27 ye çıkacak diyor.Biz kabak çekirdeğini 60-65 TL.ye alıyoruz(pardon; arada bir alıyoruz ) Aradaki fark kimin cebine gidiyor? Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Bisikletli sapık her yerde aranıyor! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor 13:23 Bisikletli sapık her yerde aranıyor! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir 12:56 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi 12:20 Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı 12:07 Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı 11:42 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
13:04 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
12:56 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
12:55 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:37 Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
11:48 Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı
Messi'den torpil itirafı! Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti Messi'den torpil itirafı! Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti         
13:26
Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar         
13:05
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim         
12:49
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor         
12:22
İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu         
12:16
Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı         
12:06
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 13:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement