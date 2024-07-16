Çeşme Turizm Birliği Başkanı: Çeşme'nin pahalı olduğu algısı hızla yayılıyor

Ekonomi

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme'nin, Bodrum'un kıyılardaki turizm destinasyonlarının çok pahalı olduğu algısının hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekerek, "ÇEŞTOB olarak, enflasyona rağmen fiyatların makul seviyelere gelmesi için uğraş veriyoruz. Fırsatçılar yok mu tabii ki var. Biz de tüketici olarak fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi.

Çeşme'nin 9 günlük Kurban Bayramı tatilini dolu dolu geçirdiğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Bütün otellerimiz Çeşme'de, 9 günlük tatilin neredeyse 5 gününü dolu dolu geçirdi. Çeşme sokakları, Kurban Bayramında 1 milyona yakın misafiri ağırladı. Plajlarımız, beachlerimiz, sokaklarımız doluydu ama bayram sonunda turizmde bir sakinlik yaşadık. Bunu bekliyorduk. O sakinliği geçirdik. Her dönem olduğu gibi yüksek sezonumuz Temmuz'un ilk haftasında başladı ve rezervasyonlarımızda yükselme gördük. Bu yükselmenin iç turizmde değil, daha çok dış turizmden geldiğini takip etmeye başladık. Bilindiği gibi bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla ekonomik kriz ister istemez iç turizmdeki hareketi daralttı" şeklinde konuştu.

"Ekonomimizde olumsuzluklar olsa da Çeşme turizminde yine dolulukları görüyoruz"

Çeşme olarak Haziran ayını yüzde 50-60 dolulukla geçirdiklerini ifade eden Demir, "Ama Temmuz'un ilk haftası ile birlikte bu doluluk yüzde 70-80'e ilerledi. Bu hafta sonuna baktığımızda, otellerimizde neredeyse yer kalmadı. Restoran ve beachlerdeki rezervasyonlar dolma noktasına geldi. Her ne kadar turizmde, iç turizmde ve ekonomimizde olumsuzluklar olsa da Çeşme turizminde yine dolulukları görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de dolulukları yaşıyor olacağız" diye belirtti.

"Ağustos'un sonuna kadar Çeşme turizminde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz"

EURO 2024 nedeniyle, özellikle Orta Avrupa'dan gelecek misafirlerin tatillerini ertelediklerini vurgulayan Demir, "Ama özellikle Edirne gümrük kapısından güzel haberler alıyoruz. Giriş kapısında ciddi kuyrukların oluştuğu, 2-3 gündür çok sayıda Türk misafirin Türkiye'ye giriş yapmakta olduğu ile ilgili fotoğraflar geldi. Temmuz'un 12'!sinden itibaren Ağustos'un sonuna kadar Çeşme turizminde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Yüzde 100 olmasa da yüzde 80-90 doluluklarla Ağustos'un sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Çeşme, Alaçatı bomboş değil, bomboş olmadı, olmayacak"

Son günlerde sosyal medya sayfalarında 'Alaçatı sokakları bomboş, plajlar bomboş' diye paylaşımlar gördüklerini söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Bunu yadırgıyoruz. Bomboş değiliz. Evet, sakin olabilir. Geçmiş yıllara göre daha az misafirimiz olabilir, ama kesinlikle hiçbir şekilde Alaçatı sokakları boş değil. Özellikle akşam saatlerinde dopdolu. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'yı ziyaret edeyim dedim. Hacı Memiş'e gidemeden geri döndüm. Çünkü adım atacak yer yoktu. Ama öğle saatlerinde Alaçatı'yı gezmeye kalkarsanız, zaten taş binalar, sıcaklık 36 derece, o saatlerde Alaçatı sokaklarının dolu olmasını hiçbirimiz beklemeyiz. Plajların dolu olmasını bekleriz. Dolayısıyla Çeşme, Alaçatı bomboş değil, bomboş olmadı, inşallah olmayacak. Biz, Çeşme'de turizmi en güzel şekilde yaşatmak için uğraş veriyoruz"

"Turizm destinasyonlarını lekelememek lazım, pahalılığın nedeni herkesçe malum"

" 'Çeşme çok pahalı' deniyor. Bu algı hızlı bir şekilde yayıldı. Özellikle son haftalarda, bazı sosyal medya platformlarında bunu sıklıkla görmeye başladık" diye belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Çeşme turizmine, Bodrum'a ve kıyılardaki tüm turizm destinasyonlarına leke atılıyor. Böyle olmasını istemiyoruz. Bu beldeler, hem iç turizmin, hem dış turizmin en güzel tatil beldeleridir. Buraları lekelememiz lazım. Buraları yaşatmamız lazım. Turizm destinasyonlarında, şehir destinasyonlarının bir tık üzerinde fiyatlandırmalar olabilir. Ama turizm beldelerine, 'Çok kazık, her şey çok pahalı' demek yanlış olur. Bir top dondurmanın 40 lira, 100 lira olduğu konuşuluyor. Gelen misafirlerimiz 40 liralık dondurmayı da, 100 liralık dondurmayı da görüyor. Serbest piyasa şartlarında, daha uygun fiyatlı yerlerden alışveriş yapılabilir. Zaten ÇEŞTOB olarak, enflasyona rağmen fiyatların makul seviyelere gelmesi için uğraş veriyoruz. Bu pahalılığın nedenleri herkesçe malum. Türkiye'de, özellikle enflasyon, gizli enflasyonu üst üste koyduğumuzda ciddi bir fiyat aralığı görüyoruz. Bu fiyat aralıkları da ister istemez fiyatlara yansıyor. Fırsatçılar yok mu? Tabii ki var. Biz de tüketici olarak fırsatçılarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye turizmi de, Çeşme'de turizm hareketliliği de bitmeyecek"

Türkiye turizminin de, Çeşme'deki turizm hareketliliğinin de bitmeyeceğini ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Sonsuz kadar devam edecek. Biz de bu turizm hareketinde, en iyi standartlarda misafirlerimize hizmet etmek için Çeşme'nin mavi sularında onları ağırlamak için ve lezzet dolu Alaçatı sokaklarında gezinmelerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Yunan adaları da neredeyse Çeşme'nin, Bodrum'un fiyatlarına yaklaşmış"

Yunan adalarının bu sene çok moda olduğuna dikkat çeken Demir, "Biz de sık sık gidip geliyoruz. Yunan adalarının kültür yapısı ve kanunları Türkiye ile aynı değil. Yunanistan küçük bir ülke olduğu için bazı standartlar farklı uygulanıyor. Evet, plajları ücretsiz. Yeme içme konusunda geçtiğimiz aylarda daha uygunluk görüyorduk, ama daha geçtiğimiz günlerde Yunan adasındaydım. Üzülerek ifade ediyorum; artık Yunan adaları da uyanmış demeyeceğim, onlar da ayaklarına sıkıyorlar, fiyatlarını güncellemişler. 40-50 Euro'ya araba kiralarken, 100 Euro'ya çıkmış. 8-9 Euro'ya kalamar fiyatlandırılırken, 13 Euro'ya yükselmiş. Yani Yunan adaları da neredeyse Çeşme'nin, Bodrum'un fiyatlarına yaklaşmış. Yunan adaları, alkoldeki vergiler açısından Türkiye şartlarına göre çok daha avantajlı olmasına rağmen, neredeyse bizdeki fiyatlara yaklaşmış durumda. Bunun analizlerinin yapılması lazım. Hepimizin seyahat özgürlüğü var. Gelen konuklarımız, Türkiye'de yaşayan insanların kapı vizesi alarak bu adalarda tatil yapması güzel bir şey. Bunu destekliyoruz. Ama onların Çeşme'den geçerken Çeşme'ye de katkılarının olduğunu, en azından bir gece konakladıklarını, yemek yediklerini, kahvaltı yaptıklarını unutmayalım. Geçiş noktası olmamıza rağmen bu adalara gidenlerden yararlandığımızı sevinerek ifade etmek isterim" diyerek açıklamalarını tamamladı. - İZMİR