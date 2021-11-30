Üye Girişi
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat - Son Dakika

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat

30.11.2021 15:26

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat 18 ilde 128 arsa satışa çıkacak Arsa gelirleri kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve Muğla'nın da...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat

18 ilde 128 arsa satışa çıkacak

Arsa gelirleri kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde 128 arsayı açık artırma ile satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunmak için 18 ilde 128 arsayı açık artırma ile satacak. Tüm arsalardan elde edilecek kazanç kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.

Müzayede sonucunda teklifler Bakanlık tarafından değerlendirilecektir. Ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecektir.

Arsa gelirleri kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak

Bakanlık, Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir konut alanını ve Şehit Kamil ilçesinde 10'u plansız, 4'ü küçük sanayi sitesi, biri sosyal tesis alanı, biri konut alanı olmak üzere toplamda 17 alanı müzayede yolu ile satışa sunaca. Aydın Didim'de 5'i küçük sanayi alanı, biri ticaret alanı, biri konut alanı ve biri plansız olmak üzere toplamda 8 alanı, müzayede ile satışa çıkaracak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 konut alanı ve Fethiye ilçesinde 5 konut alanı ve bir plansız alan satışa çıkacak. İzmir Çeşme'de 5'i konut, biri makilik ve ikisi turizm tesis alanı, İzmir Gaziemir'de 3 konut alanı, Bayındır ilçesinde ise bir sanayi alanı düzenlenecek müzayedede alıcılara sunulacak.

Diyarbakır Bağlar ve Bismil ilçelerinde toplam 16 alanı; Bağlar'da toplam 12 depolama alanı, bir akaryakıt servis istasyonu, bir tır, kamyon makine parkı alanı, bir ticaret alanı ve Bismil ilçesinde bir küçük sanayi alanı satışa çıkacak. Eskişehir Odunpazarı'nda tamamı konut alanı olmak üzere toplam 9 alanı, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 turizm tesis alanı ve hem Erdemli hem de Yenişehir ilçelerinde olmak üzere toplamda 7 konut alanı satışa çıkacak.

KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan Çoğunluğunu konut alanlarının oluşturduğu 18 ildeki 128 arsa 14 Aralık 2021 Salı günü satışa çıkacak. KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan satışa çıkacak arsalarda %25'i peşin ve 24 ay vade ile ipotekli tapu verilecek.

Açık artırma toplantısı 14 Aralık Salı günü saat 10.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'unda gerçekleşecek.

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat
Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat

İstanbul, İzmir, Muğla, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi 17:15 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi 17:07 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak 15:51 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Son Dakika Haberleri
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
16:21 Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi
16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor
16:16 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım
15:56 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
17:16
73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi 73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi         
17:09
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! O anlar kamerada Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! O anlar kamerada         
15:41
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement