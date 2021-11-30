Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yatırımcılar için fırsat

18 ilde 128 arsa satışa çıkacak

Arsa gelirleri kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde 128 arsayı açık artırma ile satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunmak için 18 ilde 128 arsayı açık artırma ile satacak. Tüm arsalardan elde edilecek kazanç kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.

Müzayede sonucunda teklifler Bakanlık tarafından değerlendirilecektir. Ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecektir.

Arsa gelirleri kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak

Bakanlık, Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir konut alanını ve Şehit Kamil ilçesinde 10'u plansız, 4'ü küçük sanayi sitesi, biri sosyal tesis alanı, biri konut alanı olmak üzere toplamda 17 alanı müzayede yolu ile satışa sunaca. Aydın Didim'de 5'i küçük sanayi alanı, biri ticaret alanı, biri konut alanı ve biri plansız olmak üzere toplamda 8 alanı, müzayede ile satışa çıkaracak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 konut alanı ve Fethiye ilçesinde 5 konut alanı ve bir plansız alan satışa çıkacak. İzmir Çeşme'de 5'i konut, biri makilik ve ikisi turizm tesis alanı, İzmir Gaziemir'de 3 konut alanı, Bayındır ilçesinde ise bir sanayi alanı düzenlenecek müzayedede alıcılara sunulacak.

Diyarbakır Bağlar ve Bismil ilçelerinde toplam 16 alanı; Bağlar'da toplam 12 depolama alanı, bir akaryakıt servis istasyonu, bir tır, kamyon makine parkı alanı, bir ticaret alanı ve Bismil ilçesinde bir küçük sanayi alanı satışa çıkacak. Eskişehir Odunpazarı'nda tamamı konut alanı olmak üzere toplam 9 alanı, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 turizm tesis alanı ve hem Erdemli hem de Yenişehir ilçelerinde olmak üzere toplamda 7 konut alanı satışa çıkacak.

KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan Çoğunluğunu konut alanlarının oluşturduğu 18 ildeki 128 arsa 14 Aralık 2021 Salı günü satışa çıkacak. KDV'den muaf ve tapu masrafı olmadan satışa çıkacak arsalarda %25'i peşin ve 24 ay vade ile ipotekli tapu verilecek.

Açık artırma toplantısı 14 Aralık Salı günü saat 10.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'unda gerçekleşecek.