Cezayir'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'nde Yaptırımlar Reddedildi

Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'nde, Forum üyesi ülkelere tek taraflı yaptırımların ve siyasi sebeplerle tavan fiyat uygulamasına gidilmesinin reddedildiği belirtildi.
İran, Irak, Katar, Moritanya, Senegal, Tunus, Libya, Mozambik ve Bolivya'nın devlet başkanları ve liderlerinin katıldığı zirve, kapanış bildirisiyle sona erdi.
Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın okuduğu kapanış bildirisinde, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na üye devletlere karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayı olmadan alınan ve doğal gaz kaynaklarının gelişimini ve ticaretini olumsuz yönde etkileyen tüm tek taraflı ekonomik kısıtlamaların kınandığı belirtildi.
Bildiride, doğal gaz projelerine dönük yatırımların engellenmesini, uluslararası ticaret kurallarını doğrudan ihlal eden her türlü keyfi ayrımcılık veya herhangi bir örtülü kısıtlamanın getirilmesini haklı çıkarmak için iklim değişikliğinin kullanılmasının kabul edilmediği kaydedildi.
Zirveye katılanlar, Avrupa Birliği'nin Ukrayna- Rusya Savaşı sonrasında aldığı önlemlere atıfta bulunarak, siyasi gerekçelerle doğal gaza tavan fiyat uygulamasına karşı çıktı ve bu bağlamda doğal gaz piyasasına her türlü yapay müdahaleyi reddettiklerini ifade etti.
Bildiride, üye devletlerin, doğal gaz kaynakları üzerinde mutlak ve kalıcı egemenlik hakları olduğu vurgulanırken Forum'un rolünü güçlendirme konusundaki kararlılıkları yinelendi.
Bildiride ayrıca, doğal gazın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmadaki temel rolü, iklim değişikliğinin meydana getirdiği zorluklarla mücadeleye katkısı ve adil, düzenli, kapsamlı ve sürdürülebilir enerjiye ulaşmadaki önemi vurgulandı.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun üyeleri, Cezayir Zirvesi'nde üye statüsü kazanan Moritanya ve Mozambik'in yanı sıra Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Venezuela'dan oluşuyor.
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