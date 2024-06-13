Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, Cezayir'den 11 Haziran'da ayrılan LNG gemisi, İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 16 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.