Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 16 Haziran'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerine göre, Cezayir'den ayrılan gemi, İtalya açıklarında seyrine devam ediyor. 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, 16 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaşacak. Cezayir bandıralı gemi, 2016 yılında inşa edilmiştir.

13.06.2024 12:43
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, Cezayir'den 11 Haziran'da ayrılan LNG gemisi, İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 16 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika

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