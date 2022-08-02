Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu - Son Dakika
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Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu

02.08.2022 19:07

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Erzurum'daki grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidara gelmesi durumunda ilk icraatının çiftçilere yönelik olacağını açıkladı. CHP lideri, çiftçilerin borçlarının artığının altını çizerek "Çiftçilerin, tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Bu da burada dursun, 'Bay Kemal böyle demiştin' dersiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'nin tatilde olması sebebiyle bugün Erzurum'da yaptığı grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Çiftçilerin borçları dağ oldu. İktidarımızın ilk haftasında faizleri sileceğiz. Bu da burada dursun, 'Bay Kemal böyle demiştin' dersiniz" notuyla yayınladığı videoda çiftçilere faiz silme vaadinde bulundu.

"ONLAR TARIMIN ÖNEMİNİ BİLMEZLER"

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Allah nasip eder iktidara geldiğimizde, göreceksiniz. Çiftçilerin, tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Yok kardeşim. Onlar tarımın önemini bilmezler. Biz biliriz. Onlar tarımın stratejik sektör olduğunu bilmezler. Biz biliriz. Neden? Çünkü araban olmayabilir, mobilyan olmayabilir, buzdolabın olmayabilir ama sen eşin çoluğun çocuğun günde iki sefer ekmek yemek zorundasın.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde çiftçilerin borçlarındaki faizleri sileceğini söyledi, salonda alkış tufanı koptu

"DIŞARIDAN GETİRİYORLAR, KOMİSYONU ALIYORLAR"

Canlı hayvandan ete kadar dışarıdan getiriyorlar. Buğdaydan arpaya kadar dışarıdan getiriyorlar. Yulaftan mısıra kadar dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok, çiftçi mi yok, üreten mi yok? Hepsi var. Dışarıdan getiriyorlar, komisyonu alıyorlar, ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğim. Bu milletin alın terini; birilerine sömürtmeyeceğim. Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa, oy versin veya vermesin; Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Yeter ki eksin, yeter ki üretsin."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidara gelirse yapacağı ilk icraatı açıkladı! Salon alkış sesleriyle doldu - Son Dakika
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