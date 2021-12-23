CHP heyetinden Bakan Bilgin'e önemli ziyaret! Görüşmede memurları yakından ilgilendiren konu masaya yatırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

"MEMURLARLA İLGİLİ SORUN VE TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yarımcısı Veli Ağbaba ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'i ziyaret ederek memurların yüzde 1 baraj konusu ile çalışma yaşamına dair sorun ve talepleri dile getirdik." ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Anka'nın edindiği bilgilere göre; görüşmede, asgari ücret ile diğer ücret ve maaşların asgari ücret tutarının vergiden muaf tutulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Görüşmede ayrıca, Danıştay'ın memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde 1 üye şartının yürütmesini durdurmasın da gündeme geldi. Bakan Bilgin, Danıştay'a itiraz edeceklerini bildirirken yüzde 1 üye şartıyla düzenlemenin yeninden gözden geçirileceğini ifade etti.