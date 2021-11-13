CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Ziyarette 2017 yılında attığı tweetle yerli otomobilin yapılmayacağını söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'da yer aldı.

2017'DE TWEET ATMIŞTI

Tarhan o yıllarda attığı tweette, "Yerli otomobil yapacağız derken 40 milyon euro çöpe gitti. Hatta 40 da değil 47 milyon euro. Vatandaşın hayalleriyle oynamayı bırakın. Otomobil yapmak, yol yapmaya köprü yapmaya benzemez. Müteahhitlik işi değildir. Bilgi ister, teknoloji ister, donanım ister" ifadelerini kullanmıştı.

GÜRCAN KARAKAŞ SUNUM YAPTI

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve milletvekillerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa'ya yakın Kocaeli'ne yakın" dedi.

TARHAN YERLİ OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Daha sonra 4 yıl önce yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li Tahsin Tarhan, Bakan Varank'ın daveti üzerine TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.