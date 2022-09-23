CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim

23.09.2022 21:57

Borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çağrıda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülasyon iddialarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili çağrı: Son kez uyarıyorum

"SPK'YA SON KEZ SESLENİYORUM"

SPK'ya bir kez daha çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek! Buradan SPK'ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili çağrı: Son kez uyarıyorum

SPK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan Fiyat Hareketleri ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. SPK, "Yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır" diye belirtti.

SPK'nın yaptığı açıklama şöyle: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır. Kurulumuz, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz. Kılıçdaroğlu: Türkiye Tarihinin En Büyük Borsa Manipülasyonlarına Şahit Oluyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim - Son Dakika


Son Dakika
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement