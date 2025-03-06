Bu çiçeğin fiyatı altını solladı

Ekonomi

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu. Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.

Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.

"GECELERİ KUYUMCU AÇIK DEĞİLDİR. AMA BAMYACI AÇIKTIR"

Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.

MİNİK BAMYALAR İĞNE YARDIMIYLA TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor.

HASADI ÇOK ZAHMETLİ

Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı da, "Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması. Ekmesi, toplaması, dizmesi ve kurutması gibi ürünün tezgaha gelene kadarki aşamaları çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da değerleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PAZARIN EN PAHALISI ÇİÇEK BAMYA

Onlarca ürünün satıldığı Amasya semt pazarındaki en pahalı ürünlerin başında çiçek bamyanın geldiğine değinen Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın ekonomiye katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. Güven, bu katkının bu yıl daha da artacağının tahmin edildiğini vurguladı.