Bu çiçeğin fiyatı altını solladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bu çiçeğin fiyatı altını solladı

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Amasya'da çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçerek 3.500 TL'ye ulaşmış durumda. Halk arasında 'sarı altın' olarak adlandırılan çiçek bamya, pazarın en pahalı ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler, artan talep ve zorlu hasat süreci nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

06.03.2025 08:36
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Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu. Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.

Amasya'nın Çiçek Bamyası altınla yarışıyor: Kilosu 3.500 lira

Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.

Amasya'nın Çiçek Bamyası altınla yarışıyor: Kilosu 3.500 lira

"GECELERİ KUYUMCU AÇIK DEĞİLDİR. AMA BAMYACI AÇIKTIR"

Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.

Amasya'nın Çiçek Bamyası altınla yarışıyor: Kilosu 3.500 lira

MİNİK BAMYALAR İĞNE YARDIMIYLA TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor.

Amasya'nın Çiçek Bamyası altınla yarışıyor: Kilosu 3.500 lira

HASADI ÇOK ZAHMETLİ

Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı da, "Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması. Ekmesi, toplaması, dizmesi ve kurutması gibi ürünün tezgaha gelene kadarki aşamaları çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da değerleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Amasya'nın Çiçek Bamyası altınla yarışıyor: Kilosu 3.500 lira

PAZARIN EN PAHALISI ÇİÇEK BAMYA

Onlarca ürünün satıldığı Amasya semt pazarındaki en pahalı ürünlerin başında çiçek bamyanın geldiğine değinen Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın ekonomiye katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. Güven, bu katkının bu yıl daha da artacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Bu çiçeğin fiyatı altını solladı
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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Amasya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu çiçeğin fiyatı altını solladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Bamya yiyecegim diye o kadar para da vermem herhalde 9 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Asıl sebep genç yok bu bamya hep ihtiyarların elinde, akrabalarım yapıyor ama yaşları yüksek olduğu için az ekim yapıyorlar, toplaması zor, geç kalırsanız çok büyüyor ve para etmiyor. Devlet destek verir genç çiftçileri teşvik ederse ne ala, yoksa 10 seneye buda ekilmeyecek. Bir not, bahsedilen rakam bamyanın kurusu için, yaklaşık 100 gr dan 1 tencere yemek olur. Restorantlarda bamya çorbası veya yemeği 300 tl den başlıyor. 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MİLLETI SOGUSLEYEN SOGUSLEYENE 2 3 Yanıtla
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