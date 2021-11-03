Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü ve yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Aydın hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi. Daha önce hakkında 3 kez Çiftlik Bank davası açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Fatih Aydın'ın bir soruşturması daha olduğu ortaya çıktı. 3. İddianame hazırlandıktan sonra yeni mağdurlar başvuru yaptı, yüzü aşkın mağdurun savcılığın kapısını çalmasının ardından 4. bir Çiftlik Bank soruşturması daha yürütülmeye başlandı. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 17 örgüt yöneticisinin bulunduğu soruşturmada dosya, mağdurların zararının tespit edilmesi için bilirkişiye gönderilecek. Mağdurların zararının tespit edilmesi halinde ise diğer davalarla birleştirme talepli 4. Bir Çiftlik Bank davasının açılması söz konusu. Bu soruşturma kapsamında savcılığın 4 günlük verdiği gözaltı süresinin dolmasının ardından Fatih Aydın adliyeye getirilecek.

"ŞİRKETLE ALAKAM YOK"

Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inişi sağlandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Fatih Aydın'ın ne dediği, üzerinden nelerin çıktığı da merak konusu oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Aydın'ın polis ekiplerine ilk mülakatında sözlü olarak verdiği ifadesinde, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi.

KAPSAMLI SORULAR YÖNELTİLECEK

Fatih Aydın'ın resmi ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken Aydın'a savcılık ve emniyet tarafından hazırlanacak kapsamlı sorular yöneltilecek. Aydın'a şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan soruların yöneltilmesi bekleniyor.

ÜZERİNDEN HİÇ PARA ÇIKMADI

Öte yandan Fatih Aydın'ın yapılan üst aramasında hiç parasının çıkmadığı, cep telefonunun bulunmadığı ancak üzerinde 4 GB kapasiteli cep telefonlarına takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Bu kartın incelemeye alındığı da belirtilirken, Aydın'ın üzerinde aşı kartı, geçici pasaport, Türkiye Cumhuriyeti eski ve yeni kimlik kartı, ehliyet ile Uruguay'ın verdiği geçici kimlik kartı ele geçirildi.