Çilek Mobilya CIS Bölgesi'nden Sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcısı Kutup İncebay oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çilek Mobilya, Avrupa Bölgesi, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sonra CIS Bölgesi'nde de faaliyetlerini güçlendirecek.
Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren şirket, Çilek Mobilya'nın Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Moğolistan'dan oluşan "CIS Bölgesi'nden Sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcılığı" görevine Kutup İncebay getirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, "fonksiyonel, güvenli ve kaliteli olanı sunmak" ve "her yerde ve her zaman aynı olmak" prensibiyle dünyanın birçok yerinde çocukların düşlerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.
Bu yıl ihracat yatırımlarına hız vererek büyümeye devam edeceklerini kaydeden Çilek, "Dünya üzerindeki faaliyet alanlarımızı genişletirken üretim tesisimizi de daha modern hale getirmek için 25 bin metrekarelik çok katlı modern depo alanımızı faaliyete geçirdik. Hem Ar-Ge Merkezimiz hem de Tasarım Merkezimiz ile ürün geliştirme, süreç ve yazılım geliştirme faaliyetlerimizle katma değerli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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