Çin'in Elektrik Kapasitesi 3.420 Gigavata Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in Elektrik Kapasitesi 3.420 Gigavata Ulaştı

Çin, ilk çeyrekte 72 gigavat ekleyerek güneş enerjisinde 946,3 gigavata ulaşarak liderliğini sürdürdü.

22.04.2025 11:13
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Çin, yılın ilk çeyreğinde elektrik kurulu gücüne 72 gigavatlık kapasite ekleyerek toplam kapasitesini 3 bin 420 gigavata çıkarırken, ülkenin güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulu gücü 946,3 gigavata ulaştı.

Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin, petrol tüketiminde ABD'nin ardından 2. sırada yer alıyor. Doğal gazda ise Avrupa ülkeleriyle benzer düzeyde yıllık tüketim gerçekleştiriyor. Petrolde büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülke, doğal gaz tüketiminin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan karşılıyor.

Son yıllarda kara ve denizlerde yürüttüğü sondaj ve keşif faaliyetleriyle yerli üretimini artırmaya çalışan Çin, yenilenebilir enerji alanında yaptığı devasa yatırımlarla da öne çıkıyor. Ülke, küresel yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi yatırımlarında itici güç pozisyonunda bulunuyor.

AA muhabirinin Çin Ulusal Enerji İdaresi raporlarından derlediği verilere göre, ülkenin elektrik kurulu gücü geçen yıl 3 bin 334 gigavata ulaşırken, yıl içinde toplam 429 gigavatlık yeni elektrik üretim kapasitesi devreye alındı.

Ülkede 2024'te faaliyete geçen ilave kapasitenin 277,2 gigavatı güneş, 79,4 gigavatı rüzgar, 54,1 gigavatı termik, 14,4 gigavatı hidroelektrik, 3,9 gigavatı ise nükleer santrallerde görüldü.

İlk çeyrekte güneş yatırımları hız kesmedi

Bu yıl da yatırımlarda hız kesmeyen ülke, yılın ilk üç ayında yaptığı yatırımlarla kurulu kapasiteyi 3 bin 420 gigavat seviyelerine taşıdı.

Buna göre, yenilenebilir ve temiz enerji kaynak kapasitesine bakıldığında kurulu güçte güneşin payı 946,3 gigavat olurken, bunu 535 gigavatla rüzgar, 437 gigavatla hidroelektrik, 60 gigavat ile nükleer enerji takip etti. Termik santrallerde ise kapasite 1450 gigavata yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 72,2 gigavatlık kurulu güç artışının 59,6 gigavatı güneş enerjisinden sağlandı. Aynı dönemde rüzgar enerjisinde 14,6 gigavat, termik santrallerde ise 6,2 gigavatlık kapasite artışı kaydedildi.

Bu yıl güneşte 200 gigavattan fazla artış bekleniyor

Çin'in bu yılki güneş enerjisi yatırımlarında dünyanın geri kalanındaki ülkelere göre iddialı yatırımları sürdürürken, yeni kapasite hedefinin geçen seneki rakamlara yakın olması bekleniyor.

Bu kapsamda ülkedeki enerji alanında faaliyet gösteren derneklerden Çin Fotovoltaik Endüstrisi Derneği Onursal Başkanı Wang Bohua'nın basına yansıyan açıklamasına göre, 2025'te yapılacak güneş enerjisi kurulu gücünün 215 ila 255 gigavat arasında olması öngörülüyor.

Küresel güneş enerjisinin yarısına yakını Çin'de

Enerji arz güvenliği, yerli üretimin artırılması ve düşük karbon hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Çin, küresel enerji dönüşümünde öncü ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın verilerine göre, Çin'in güneş enerji kapasitesi 2023'te küresel kapasitenin yüzde 43'ünü oluştururken, 2024'te yüzde 47,5'ini oluşturdu.

Söz konusu yatırımların yıllara göre gelişimine bakıldığında Çin'in güneş kapasitesinin küresel kapasitesinin yüzde 50'sini geçeceği öngörülüyor.

IRENA'nın 2024 verilerine göre, küresel güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 9,5'i ABD'de, yüzde 5,2'si Hindistan'da, yüzde 4,9'u Japonya'da, yüzde 4,8'i Almanya'da, yüzde 2,8'i Brezilya'da bulunuyor.

Bu ülkelerin kurulu güneş enerjisi kapasitelerine bakıldığında ABD'nin 177,5, Hindistan'ın 97,4, Japonya'nın 91, Almanya'nın 89,9, Brezilya'nın 53,1, İspanya'nın 38,6, Avustralya'nın 38,5, İtalya'nın 36 ve Güney Kore'nin 26,6 kapasiteye sahip olduğu görülüyor.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in Elektrik Kapasitesi 3.420 Gigavata Ulaştı - Son Dakika

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