Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve beraberindeki heyet, Malatya'yı ziyaret ederek kentteki ekonomik durumu, ihracat potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

27.02.2025 15:01
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Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve beraberindeki heyet, Malatya'yı ziyaret ederek kentteki ekonomik durumu, ihracat potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Heyet, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentteki ekonomik süreçleri ele aldı. Ziyaret sırasında konuşan Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya'da başarılı bir inşaat çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Deprem sonrası Türkiye'ye yapılan yardımlara değinen Yuhua, "Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'yı ziyaret ettik. Burada çok olumlu projeler gördük. Yeni evler inşa edilmiş ve depremzedeler bu evlere taşınmışlar. Bir sonraki aşamada ekonomi ve ticaret konularına odaklanmalıyız" dedi.

Kayısı ihracatında düşüşün nedeni kükürt

Malatya'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru kayısı da görüşmelerde ele alındı. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'dan Çin'e yapılan kayısı ihracatının 2022 yılında 11 milyon dolar, 2023 yılında 13 milyon dolar olduğunu, ancak 2024'te 8 milyon 460 bin dolara düştüğünü belirtti.

Çinli heyet, bu düşüşün nedenini merak ettiklerini ifade ederken, TSO yönetiminde yer alan bir iş insanı, ihracattaki azalmada kükürt faktörünün etkili olduğunu dile getirdi.

"Her türlü iş birliğine hazırız"

Sadıkoğlu, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin yardımları için teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Çin'e ihracat yapan firma sayısının artırılması en büyük temennimiz. Bu ziyaretin yeni pazar arayışımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Malatya iş dünyasının Çin ile ticarette vize konusunda da sorun yaşadığını belirten Sadıkoğlu, "Bu konuda destek bekliyoruz. MTSO olarak her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, malatya, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor - Son Dakika

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