Çoban sorununa çözüm için mülteciler üretime yönlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çoban sorununa çözüm için mülteciler üretime yönlendirilecek

Çoban sorununa çözüm için mülteciler üretime yönlendirilecek

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununun çözümü için farklı ülkelerden gelen göçmenlerin üretime yönlendirilmesi adına bir çalışma yapıldığını belirtti. Akın, çobanların sosyal güvencelerinin olmamasının ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanamamasının çoban bulunamamasının sebepleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan 'Mera Islah Projesi' ile küçükbaş hayvancılığın destekleneceğini ve çoban sorununun çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

02.05.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde hayvancılıkta yaşanan çoban sorununa ilişkin çözüm adına girişimlerin sürdüğünü belirten Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, farklı ülkelerden gelen göçmenlerin üretime yönlendirilmesi adına bir çalışma yapıldığını söyledi.

Birlik binasında Malatya'da tarım ve hayvancılık alanında değerlendirmelerde bulunan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiriciler olarak sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle 25 ila 35 bin ücretle çalıştırmak üzere çoban bulunamadığını söyledi.

Çobanlığın zor bir iş olduğunu ifade eden Akın, "Yemesi, içmesi ve barınması üretici tarafından karşılanmasına rağmen çoban bulunamamasının yegane sebebi, sosyal güvencelerinin olmaması ve sosyal ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanamamasıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Dünya Bankası destekli 'Mera Islah Projesi'nin 30 milyon TL bütçeyle hayata geçirileceğini de ifade eden Akın, "Tarım ve hayvancılığın önemini her gittiğimiz yerde vurguluyoruz. Bürokratlarımıza masa başında değil de sahada alınacak kararların istişare edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bunun yanında sorun ve taleplerimizi ilettik. Asıl amacımız, Malatya ve Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının artması. Malatya'da yüzde 10, Türkiye genelinde ise yüzde 7,5 küçükbaş hayvancılığın düşmesiyle ilgili problemlerin bir an önce çözülmesini talep ettik. Küçükbaş hayvancılığın meziyetli bir iş olmasından dolayı başta çobanlık olmak üzere sorunların çözülmesi için çalışma bekliyoruz. Malatya'mızda da yerel yöneticilerin özellikle küçükbaş hayvancılığa, tarıma ve diğer konulara destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çoban sorununun çözülmesi noktasında mültecilerin üretime yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışmanın olduğuna da dikkat çeken Akın, "Farklı ülkelerden gelip, burada yaşayan insanların üretime yönlendirilmesi adına bir çalışma yapıldığı bizlere söylendi. İşletmelerle en az üç yıl sözleşme yapılması planlanıyor. Resmi anlamda yapılacak sözleşmeyle her şey kayıt altında olacak. Bununla ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Üreticilerimizin en büyük sorunlarından birisi çoban konusu bu noktada da gerekli çalışma yapılıyor. Çobanların sosyal güvencesinin olmasıyla ilgili de talepte bulunduk. Aile işletmelerindeki kadın çobanlarımıza yönelik sosyal ihtiyaçların karşılanmasını istedik" diye konuştu.

Sadece mülteciler değil çobanlık yapmak isteyen herkesin bu işe entegre olabileceğini ifade eden Akın, " Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve uyruğu farklı olan vatandaşlar için yasal bir çalışma yapılıyor" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çoban sorununa çözüm için mülteciler üretime yönlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 17:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çoban sorununa çözüm için mülteciler üretime yönlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement