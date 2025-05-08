Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek

Coca-Cola Vakfı\'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek

Coca-Cola Vakfı ve GETF iş birliğiyle başlatılan PACT programı, Türkiye dahil beş ülkede plastik atıkların toplanması ve geri kazanımını hedefliyor. 1 milyon dolarlık fonla desteklenen program, yenilikçi atık yönetimi çözümlerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Türkiye'de TO-KA ile yürütülüyor.

08.05.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coca-Cola Vakfı (TCCF) ile Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğinde hayata geçirilen "Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık" (Partnership for a Circular Tomorrow – PACT) programı, İstanbul'da düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Program, sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında faaliyet gösteren girişimlerle iş birliği yaparak, plastik atıkların toplanması ve geri kazanımını desteklemeyi hedefliyor.

1 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Coca-Cola Vakfı tarafından sağlanan 1 milyon ABD doları tutarındaki başlangıç fonuyla desteklenen PACT programı; Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da başlatıldı. Program kapsamında, bölgede atık yönetimine yönelik yenilikçi çözüm ve hizmet modellerine yatırım yapılması planlanıyor.

Programın ilk fazında, yeni nesil atık toplama şirketlerinin desteklenmesi, kapıdan kapıya toplama altyapısının güçlendirilmesi ve geleneksel atık yönetimi şirketlerinin ileri teknoloji yatırımlarıyla dönüştürülmesi hedefleniyor.

GETF tarafından merkezi olarak yürütülecek program kapsamında, seçilen ortaklara 100 bin ila 400 bin ABD doları arasında değişen hibeler sağlanacak.

"DAHA TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK"

Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, programın tanıtımında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Avrasya ve Orta Doğu'da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir."

GETF CEO'su Monica Ellis ise, "PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor. Coca-Cola Vakfı ile bu ortaklıktan gurur duyuyoruz" dedi.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol da programla ilgili olarak, "Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen programla, toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek

TÜRKİYE'DE TO-KA İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Programın Türkiye ayağı, TO-KA isimli sürdürülebilir dijital atık yönetim platformu ile yürütülecek. TO-KA, ambalaj atıklarının kaynağında, temiz ve ayrı toplanmasını teşvik eden, süreci dijital olarak izleyen bir sistem sunuyor.

Toplanan PET atıklar, geri dönüşüm yöntemiyle işlenerek rPET formatında Coca-Cola'nın ambalaj döngüsüne yeniden kazandırılacak.

PACT programı hakkında daha fazla bilgiye www.getf.org/pact adresinden ulaşılabiliyor.

Teknoloji, Coca Cola, Plastik, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • carolyncampbell:
    Tell me what makes you feel desired. Tonight, I want to be the one who makes you feel that way, in every way imaginable. f1nd me on carolyncampbell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:01:54. #7.12#
SON DAKİKA: Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.