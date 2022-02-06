Üye Girişi
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi

06.02.2022 11:30
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi

Çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği düzenlendi.

Çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği düzenlendi. Müzayede kapsamında toplamda 20 sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği ile yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklar sanatla buluştu. Çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen etkinlik, Akmerkez etkinlik alanında gerçekleştirildi. RC Müzayede iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye'den 20 farklı sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Müzayede boyunca çocuklar beğendikleri eser için bayrak kaldırarak sanat koleksiyonerliklerine ilk adımı atma deneyimi yaşadı.

7 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olan "Çocuklara Özel Müzayede"de; Ukrayna'dan Aleksandr Uglov, Oleg Poberezhnyı, Sender Petr, Sergey Shcherbakov, Suna Özkalan ve Victor Shevchenko, Gürcistan'dan David Sanaia, Azeybeycan'dan Shahnaz Aghayeva, Yunanistan'dan Spyros Georgas, Türkiye'den ise Cengiz Çapanoğlu, Cüneyt Süer, Efgan Beyaz, Haluk Evitan, Hikmet Çetinkaya, Hülya Yücel, Hüseyin Macar, Işık Çuhacıoğlu, Neşe Evitan, Özcan Allahverdi ve Yavuz Bozkurt gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer aldı.

"Çocuklarımız bugün sanatla tanıştılar"

Çocukların bugün sanatla buluştuklarını belirten Akmerkez Pazarlama Müdürü Karolin Koryan Saris, "Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımız bugün sanatla tanıştılar, sanatçıyı tanıdılar. Koleksiyonerlik ne demek bunu öğrendiler. Nasıl koleksiyoner olunur, sanatla bağlar nasıl güçlenir bunu öğrendiler" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ilk defa çocuklara özel müzayede yaptıklarını ifade eden RC Müzayede Yönetmeni Rahmi Çöğengöz, "Aslında bunu dünyada ilk defa yapıyoruz. Önce başkentte başladık, daha sonra İstanbul'a davet edildik. Çocukların duruşu ve katılımı çok güzeldi. Onlara koleksiyonerlik sevgisini aşılamak, sanata evet demek, sanatı devam ettirmek ve bir ortamda nasıl durulması gerektiğini öğretmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada çok güzel ağırlandık. İnşallah bu çocuklara özel müzayedeler devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi
'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500

Gürcistan, Akmerkez, İstanbul, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: 'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement