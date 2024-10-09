Çukurova'da Çiftçiler Sıcaklardan Zarar Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova'da Çiftçiler Sıcaklardan Zarar Gördü

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Aşırı sıcaklar Çukurova'da tarım ürünlerinde verim kaybına yol açtı, çiftçiler umduğunu bulamadı.

09.10.2024 09:36
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Çukurova'da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı, çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı

Yaz sıcakları Çukurova çiftçisini olumsuz etkiledi

Yüreğir Ziraat Odası Mehmet Akın Doğan:

"İklim değişikliği etkisini tam gösterdi"

ADANA - Çukurova'da aşırı sıcaklar birçok üründe verim kaybına yol açarken çiftçi bu sezon umduğunu bulamadı. Yetkililer, iklim değişikliği krizinin her geçen gün kendisini gösterdiğine dikkat çekip vahşi sulama yapılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırıldı. Ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen kentte hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hal böyle olunca karpuz, kavun, domates, biber, soğan ve birçok ürün sıcaklardan dolayı yandı. Çiftçi bu sene çoğu üründen sıcak hava nedeniyle verim kaybı yaşarken umduğu rekolteleri bulamadı.

Vahşi sulama yapılmamalı

Sıcak havanın yanı sıra birde bu sezon Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği, 'Su yok' diyerek çiftçilere güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiğini açıkladı. Yetkililer ise çiftçilere 'Vahşi sulama' yapmayın uyarısında bulundu.

"Çiftçimiz bu sezon umduğunu bulamadı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konuyla ilgili, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eskiden Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 1-2 haftalık sıcak hava dalgaları olurdu ama bu sene sıcaklar çok erken başladı. 2-7 Haziran'da 45 dereceyi bulan sıcaklar oldu ve karpuz, domates, biberin hasatlarını yapamadık. Bazı tarlalarda soğan dahi yandı. Soğanlar sürüldü. Bugüne kadar hiç soğanların sürüldüğü görülmemişti. Mısır ve pamuk da zarar gördü. Bir tek buğdayda sıkıntı olmadı. Sıcaklığın üstüne bir de kuraklık eklendi. Çiftçimiz bu sezon umduğunu bulamadı" diye konuştu.

"Pamuk ve mısırda yüzde 30 verim kaybı yaşadık"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın karpuzun para etmesine neden olduğunu vurgulayan Doğan, "Karpuz ve kavunlar çok ciddi şekilde tarlada yandı. Karpuz ihraç edildiği için biraz para kazandırdı. Kavunlar tarlada kaldı. Pamuk ve mısırda yüzde 30 verim kaybı yaşadık. Çiftçi bu sene ürünlerden para kazanamadı. Sulamada da sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"Damlama sulama sistemleri ücretsiz verilmeli"

Öte yandan, Başkan Doğan, vahşi sulama alışkanlıklarının ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, "İklim değişikliği bu sene tam kendisini gösterdi. Temiz, tatlı su kaynakları rezervlerimiz azalıyor. Önceliğimiz topraklarımızı daha etkin kullanmalıyız. Eski, vahşi sulama alışkanlıklarımızı ortadan kaldırmalıyız. Çiftçilerimize damlama sulama sistemlerinin ücretsiz verilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çukurova'da Çiftçiler Sıcaklardan Zarar Gördü - Son Dakika

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