Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonra açıklamalarda bulunarak temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV düzenlemesine ilişkin bilgiler verdi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Açıklamalarında Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeme- içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

KONUT VE EMLAK

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır" diyen Erdoğan, "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" dedi.

ARSA VE ARAZİ

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

ARAÇ ALIM SATIMDA KDV ARTIŞI

Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

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