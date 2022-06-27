Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

27.06.2022 20:40

Kabine Toplantısının ardından vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatiline değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

Tüm Türkiye'nin odaklandığı Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zam yapılması için talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeyi vereceklerini söyleyen Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin de uzatıldığını açıkladı.

"BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK"

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

"MEMUR, YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK"

Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

  • Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı içinde emekliler hesaplarına 1100 TL ikramiye yatırılmıştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1100 TL ikramiye ödenecek.

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Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak - Son Dakika
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