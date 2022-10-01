Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ekim ayında yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ekim ayında yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

01.10.2022 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları'dan geçen Assos ve Troya Tünelleri'nin Ekim ayında açılacağını söylemesinden sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ekim tarihinde açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene videokonferansla katılacak. Açılacak olan tüneller sayesinde 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.

Ayvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya Tünellerinde sona gelindi. Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

11 EKİM'DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Assos ve Troya tünellerinin yer aldığı Ayvacık-Küçükuyu yolunun Ekim ayında açılmasının planlandığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'da katıldığı bir açılış töreninde tünellerin 11 Ekim tarihinde açılacağını belirtti. Tünellerin 11 Ekim tarihinde açılması beklendiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Buradan müjdeyi vermek istiyorum. Küçükkuyu tünellerimiz, rampadaki tünellerimiz, Biri Troya birisi Assos ismiyle 2 tane muazzam tünel 11 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Cumhurbaşkanımızın, video konferans yolu ile katılımıyla, Bakanımızın gelmesiyle köprünün bir anlamda bir ucunu da açmış olacağız" dedi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

50 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

Assos Tüneli - Küçükkuyu arası 12,15 kilometre olan mesafe 2,52 kilometre kısalarak ve 9,63 kilometreye düşecek. Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile yol sürüş konforu artacak ve 50 dakika olan süre de 5 dakikaya inecek. Bu durum gidiş-geliş olarak çalışan yolda kazaları en düşük seviyeye indirerek can ve mal kaybını önleyecek. İş gücünde 72 milyon TL ve 36 milyon TL akaryakıt olmak üzere toplamda 108 milyon TL tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Turan, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ekim ayında yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ekim ayında yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Son Dakika
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