Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin umut dolu sözler: Sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların adım adım geride bırakıldığını söyledi.

"MÜCADELEMİZ ASLA BİTMEYECEK"

Erdoğan, "Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız dönemden geçiyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yolunda kat ettiğimiz her mesafe iş dünyamıza da yeni nefestir. Azılı Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomi üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor. Türk'ün ezeli ve ebedi imtihanı diyebileceğimiz kadim mücadele asla bitmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şu güzel görüntünün verdiği mesajın dalga dalga tüm dünyaya yayılacağına inanıyorum. Hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının, İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan, çalışan, Türkiye kökenli vatandaşların sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerindeki zeminin önemini daha da iyi anlayabiliriz.

"ADETA BİR UYANIŞ İÇİNDEDİR"

Böylece karşımızdaki resim çok daha anlamlı hale gelecektir. Batı Trakya gibi Balkanlar, Kafkaslar gibi topluluklardaki soydaşlarımızla İslam dünyasının diasporasını bu fotoğraftan ayrı tutamayız. Burada temsil edilen gücün büyüklüğünü sadece bizler bilmiyoruz. Bu tabloyu kendi çıkarlarına tehdit olarak görenler de aynı gerçeğin farkındalar. Türk dünyası gerisindeki yeniliğe açık medeniyle birikimi, sağlam sosyal yapısı, vizyoner kuruluşlarıyla adeta yeni bir uyanış içindedir.

"ASIRLIK YAPAYLIKLARA SON VERME VAKTİ GELDİ"

Kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Çok boyutlu ilişkilerimizi hızla geliştirmenin yollarını aramalıyız. Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayetçilere her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır. Asırlık ayrılıklara asırlık hasretlere asırlık acılara asırlık yapaylıklara son vermenin vakti gelmiştir. Hep beraber bir olduğumuzda iri olduğumuzda diri olduğumuzda kardeş olduğumuzda hep birlikte Türk Dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz, endişeniz olmasın.

"HESABIMIZI ÇAĞIN LİDER ÜLKELERİ ARASINDA YER ALMAK ÜZERİNE KURUYORUZ"

Türkiye olarak hesabımızı önümüzdeki müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer almak üzerine kuruyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'yla bu vizyonu soydaşlarımızla paylaştık. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ancak birleşirsek bir olursak birlikte hareket edersek dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok, ulaşabiliriz. Çevremizde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var. Güven yoksa rüzgarda savrulan yaprak misali her an kendinizi savrulurken bulabilirsiniz. Birlik çağrılarını siyasi olarak görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında her şey için çok geç olacaktır. Bunlara bakıp da ibret almamak akıl sahibi hiç kimsenin yapacağı iş değildir. Diasporamızın da kendilerine yeni hayat kurdukları ülkelerden başlayarak yazdıkları destanı gururla takip ediyoruz."