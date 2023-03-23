Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam - Son Dakika
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Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam

23.03.2023 16:31

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi sonrası gözler asgari ücret artışında. Seçim öncesi ara zam yapılması gündeme gelen asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Asgari ücrette de ara zam olur mu?" sorusu gündeme geldi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ"

Konunun işlendiği yayında CNN Türk moderatörü Meltem Bozbeyoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'e, "Asgari ücrette de artış olur mu?" sorusunu sordu. Ökten ise yanıtında, "Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayında asgari ücreti açıkladığında Mayıs ayını da işaret etmişti. Seçim öncesi atılan adımlara yenileri eklenebilir, seçim öncesinde yeniden asgari ücrete bir zam gelebilir diye düşünüyorum." dedi.

ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ

Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

Öte yandan, dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir.

YORUMLAR (2)
  • Sedat Dogan: Yapsanda boş memlekete türk gençliği kalmadı artık yolumuza Suriyelilere devam edelim Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: zam çözümse seçilmek için herşeyi yapmaksa ki budur amaç zamları nasıl engelleyeceksiniz onu da bi diyiverin 96 model şahin 100-150 bin arası olmuş nasıl olcak sırf seçilmek için ha yazık ya Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç: 'En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Düzeyine Çekilmesi Zorunlu Hale Gelmiştir' Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç: 'En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Düzeyine Çekilmesi Zorunlu Hale Gelmiştir' CHP'li Kaya: 'En düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesine çekilmelidir' CHP'li Kaya: 'En düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesine çekilmelidir'

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam - Son Dakika
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